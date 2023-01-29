Thứ Bảy tiền chảy ào ào vào túi, 3 con giáp phát tài phát lộc, cuối tuần thảnh thơi đếm tiền, hầu bao rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 29/01/2023 00:39

Vào ngày thứ Bảy 28/1 này, 3 con giáp sau có nhiều tài lộc, ăn nên làm ra nên các dòng tiền liên tục vào túi.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu giỏi kinh doanh này vốn thông minh hơn người bình thường rất nhiều, thêm vào đó là sự bền bỉ, kiên trì đáng kinh ngạc, vì thế cho dù chỉ có một mình, họ cũng có thể dần dần xây dựng nên cơ nghiệp.

Thứ Bảy tiền chảy ào ào vào túi, 3 con giáp phát tài phát lộc, cuối tuần thảnh thơi đếm tiền, hầu bao rủng rỉnh - Ảnh 1

Có thể với nhiều người, đây là một việc bất khả thi, thế nhưng với tuổi Sửu, đây vốn là một việc trong tầm tay, tất cả chỉ phụ thuộc vào việc họ có muốn bắt tay vào làm hay không.

Ngay cả khi chỉ là một nhân viên, nếu con giáp này bắt tay vào công việc tập thể nào, việc đó chắc chắn sẽ hoàn thành trước dự kiến, thành công ngoài mong đợi.

Tuổi Mão

Tuổi Mão may mắn có được những người bạn tri kỉ nên làm gì dù có khó khăn thì vẫn luôn được bạn bè ủng hộ. Công việc của bạn thành công cũng nhờ có những người bạn luôn bên cạnh động viên, ủng hộ hết mình. Thời gian tới đây hãy chăm chỉ làm việc, chịu khó học hỏi kinh nghiệm của người đi trước nhé.

Thứ Bảy tiền chảy ào ào vào túi, 3 con giáp phát tài phát lộc, cuối tuần thảnh thơi đếm tiền, hầu bao rủng rỉnh - Ảnh 2

Vào ngày thứ Bảy 28/1 là ngày tình duyên nở rộ, tiền bạc hanh thông, công việc kinh doanh phất lên như diều gặp gió nhờ có được sự tín nhiệm của đồng nghiệp và đối tác. Cấp trên dành cho bạn không ít lời khen ngợi vì sự nhiệt tình và đam mê trong công việc. Có được niềm tin, uy tín chính là có được sự thành công trong tương lai.

Tuổi Tuất

Vào ngày thứ Bảy 28/1, những người cầm tinh con Chó được quý nhân phù trợ nên chẳng những thu nhập chính tăng mà thu nhập phụ cũng không kém phần dồi dào.

Đặc biệt tài lộc hanh thông còn khiến cho tuổi Tuất làm gì cũng dễ dàng thành công, ngay cả những chuyện may mắn bất ngờ như trúng thưởng, trúng xổ số cũng có thể rơi vào tay con giáp này.

Thứ Bảy tiền chảy ào ào vào túi, 3 con giáp phát tài phát lộc, cuối tuần thảnh thơi đếm tiền, hầu bao rủng rỉnh - Ảnh 3

Mệnh chủ làm kinh doanh gặp nhiều thuận lợi, có thêm nhiều mối quan hệ, đối tác hay bạn hàng là người đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài, đôi bên cùng có lợi. Lợi nhuận càng ngày càng tăng, song cần phải lưu ý rằng làm việc đúng theo pháp luật thì mới bền lâu, chớ ham cái lợi trước mắt mà dấn thân vào con đường phi pháp.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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