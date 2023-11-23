Đúng 17h chiều ngày 23/11/2023: 3 con giáp trúng đậm tiền tài, vàng bạc trĩu cành, giàu có ngút ngàn, gặp thời vận đẹp, cuộc đời dư dả

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Năm ngày 23/11/2023, tuổi Sửu có thể đối mặt với cơ hội bất ngờ về tài chính. Với lượng tiền không mong đợi tràn về, quan trọng là con giáp này nên lên một kế hoạch chi tiêu chi tiết và thận trọng.

Tuy nhiên, vận trình tình cảm có vẻ không như mong đợi. Việc áp đặt ý kiến cá nhân có thể làm gia tăng căng thẳng trong các mối quan hệ. Điều này có thể tạo ra sự bất mãn, làm cho môi trường gia đình trở nên áp lực.

Người kinh doanh đang ở trong giai đoạn thuận lợi, có thể ký kết các hợp đồng mang lại lợi nhuận nhanh chóng cho cả bản thân và doanh nghiệp. Việc mở rộng đối tác và khách hàng cũng mở ra nhiều cơ hội mới.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Tý, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có tính cách năng động, nhiệt tình, ưa khám phá những điều mới mẻ. Họ vô cùng đa tài, tự chủ và sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách. Người cầm tinh con ngựa sống thực tế, chăm chỉ, tỉ mỉ trong từng việc mình làm Khả năng giao tiếp và năng lực tốt giúp họ nhận được cảm tình từ mọi người xung quanh.‏

Đúng 23/11, người tuổi Ngọ có đột phá trong sự nghiệp, thấy được thành quả cho những nỗ lực của bản thân. Họ có cơ hội tham gia một số dự án hoặc đưa ra các quyết định quan trọng, giúp họ phát triển hơn về năng lực và tầm nhìn của bản thân.

Sẽ có một số thử thách cần vượt qua nên điều tuổi Ngọ cần làm là duy trì thái độ tích cực, không ngừng học hỏi và hoàn thiện chính mình. Tài lộc của con giáp này trong thời gian này rất khả quan, có cơ hội nâng cao thu nhập, dự báo một tháng rực rõ cho người cầm tinh con ngựa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hôm nay ngày 23/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần chọn lối sống lành mạnh, chan hoà với mọi người.

Công việc: Người tuổi Dần rất chú tâm đến những tiểu tiết, quan tâm đặc biệt đến những dự án liên quan đến khoa học quan trọng.

Tình cảm: Tình cảm không có, nhưng bạn nhận được sự mến mộ từ nhiều người.

Tài lộc: Nguồn tài lộc đủ sống, nhưng cần cải thiện mức lương cơ bản.

Sức khoẻ: Bạn đã có sức khoẻ tốt, luôn vận động đúng với thể trạng.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.