Đúng 17h chiều nay, thứ Tư (30/8/2023): 3 con giáp bước vào thời kỳ hoàng kim, tài lộc hanh thông, sự nghiệp tiến triển ổn định, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió

Tâm linh - Tử vi 30/08/2023 13:32

Thời gian này, 3 con giáp sau gặp nhiều may mắn trong công việc, có cơ hội được thăng chức, tăng lương.

Tuổi Mão 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 30/8/2023 hôm nay, công việc của tuổi Mão có phần tiến triển hơn trước. Con giáp này không cần phải ôm thêm việc về nhà, có một ngày thảnh thơi bên gia đình. Sắp tới có điềm được tăng lương hoặc được cấp trên cân nhắc đề bạt, khen ngợi.

Tiền bạc khởi sắc, lương thưởng có lẽ sẽ tăng lên nhưng hôm nay chưa phải là lúc. Con giáp này nên hết lòng tin tưởng vào bản thân và công việc hiện tại thì sẽ không thất vọng, đồng lương tuổi Mão nhận được sắp tới đây sẽ có thay đổi.

Ngược lại, tình cảm lại xuống sắc, vợ chồng mâu thuẫn, mẹ con không hòa hợp với nhau nên bản mệnh chẳng muốn về nhà. Một vài người còn cố tình ở lại cơ quan làm thêm giờ hoặc lang thang cùng bạn bè để trốn tránh những trận khẩu chiến liên tiếp.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Đúng 17h chiều nay, thứ Tư (30/8/2023): 3 con giáp bước vào thời kỳ hoàng kim, tài lộc hanh thông, sự nghiệp tiến triển ổn định, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đúng 17h chiều nay, thứ Tư (30/8/2023), tuổi Thìn sẽ có cơ hội để khẳng định bản thân trong nhiều lĩnh vực. Họ lần lượt chinh phục được những mục tiêu đề ra, được đồng nghiệp và sếp đánh giá cao trong công việc.

Trong cuộc sống, họ truyền năng lượng tích cực cho mọi người, nhận lại được sự ngưỡng mộ và yêu mến.

Thời gian này, người tuổi Thìn gặp nhiều may mắn trong công việc nên chắc chắn thu nhập sẽ luôn dồi dào. Nếu kinh doanh, họ sẽ đưa ra phán đoán chính xác về nhu cầu khách hàng và tiềm lực bản thân, từ đó có những quyết định chính xác, mang lại lợi nhuận cho bản thân và tập thể.

Trong chuyện tình cảm, nếu tuổi Dần còn đang độc thân thì hãy mở lòng bởi tháng 6 tới bạn sẽ có cơ hội tìm được đối tượng triển vọng. Còn khi đã có cặp có đôi, mối quan hệ của tuổi Dần sẽ hài hòa, luôn động viên, nương tựa vào nhau để cùng phát triển.

Đúng 17h chiều nay, thứ Tư (30/8/2023): 3 con giáp bước vào thời kỳ hoàng kim, tài lộc hanh thông, sự nghiệp tiến triển ổn định, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Người tuổi Mùi trong năm 2023, có cơ hội được thăng chức, tăng lương. Họ thích kết giao bạn bè, nguồn tài lộc liên miên không dứt. Ngoài ra, người tuổi Mùi còn là những người thích giấu cảm xúc vào sâu trong lòng, không muốn người khác đe dọa hay can thiệp vào sự tự do của mình. Họ dũng cảm, tham vọng và quyết đoán. 

Nếu người tuổi Mùi có thể duy trì tâm thái ôn hòa và lạc quan suốt cả ngày, cuộc sống sẽ trở nên phong phú hơn, giàu kinh nghiệm sống giúp họ dễ dàng vượt qua những thử thách. Bên cạnh đó, họ không thích tham gia vào những chuyện thị phi và chạy theo xu hướng. 

Bằng những nỗ lực miệt mài, sau 17h chiều hôm nay, tuổi Mùi sẽ bước sang một đẳng cấp mới trong công việc, có thể là thăng chức, chuyển công tác, v.v. Họ là những người rất có chính kiến và quyết đoán trong công việc. 

Đúng 17h chiều nay, thứ Tư (30/8/2023): 3 con giáp bước vào thời kỳ hoàng kim, tài lộc hanh thông, sự nghiệp tiến triển ổn định, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Đúng 9 giờ, thứ Năm ngày 31/08/2023, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến, tài vận hanh thông, tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau 

Đúng 9 giờ, thứ Năm ngày 31/08/2023, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến, tài vận hanh thông, tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau 

Tử vi con giáp cho thấy, 3 con giáp này sẽ có nhiều thay đổi tích cực đúng 9 giờ, thứ Năm ngày 31/08/2023. Tài vận hanh thông, tiền bạc tăng lên nhanh chóng, lộc lá đầy nhà. 

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