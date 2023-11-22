Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Tư ngày 22/11/2023 hôm nay, tuổi Ngọ, bản mệnh đang đặt ra mục tiêu tương lai và đang nỗ lực hết mình để đạt được vị trí mà bản mệnh ao ước. Để nổi bật hơn so với đối thủ, hãy thể hiện sự quyết đoán trong việc thực hiện những ý tưởng và dự định đã lên kế hoạch.

Với sự hỗ trợ của Hỏa sinh Thổ, mảnh đất đường tình duyên của bản mệnh trở nên tuyệt vời. Nếu bản mệnh đang độc thân, hãy tỏ tình với người mà bản mệnh đã thầm thương trộm nhớ từ lâu; chắc chắn sẽ đạt được kết quả như mong đợi.

Trong ngày hôm nay, việc triển khai mọi thứ theo kế hoạch đã đề ra không gặp phải trở ngại hay khó khăn nào đáng kể. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng thái độ của cấp trên vẫn chưa rõ ràng, do đó, không nên lơ là và chủ quan.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Dần, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão là người hiền lành, khôn khéo, biết đối nhanh xử thế. Không những thế, con giáp này còn bao dung, nhân hậu, sẵn sàng tha thứ ngay cả khi người khác có lỗi với mình.

Thời gian gần đây, con giáp tuổi Mão bị sao xấu chiếu mệnh, các mối quan hệ không được suôn sẻ. May mắn thay, con giáp này được quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp.

Đúng 22/12 Mão có quý nhân giúp đỡ, vượt qua khó khăn một cách dễ dàng. Trong công việc, họ đạt thành tích tốt, có chỗ đứng không thể thay thế trong công ty. Người tuổi này làm kinh doanh trước đó từng chật vật, khó khăn thì thời gian tới cũng bắt đầu gặp may mắn.

Một số người sẽ bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh trong khi một số người khác nhận cơ hội đầu tư đầy hứa hẹn. Người tuổi này có thể kiếm lời sau thời gian thua lỗ trước đó. Do đó, con giáp này cần giữ tâm trạng thỏa mái để thăng tiến trong sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi hôm nay ngày 22/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay chú ý công việc của bản thân, hạn chế ăn những món không quen thuộc.

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay dù cho bản thân chưa hiểu hết lòng mình, nhưng bạn vẫn cố gắng làm việc.

Tình cảm: Hôm nay tình cảm người tuổi Tỵ chưa chớm nở, cả hai đã vội xa nhau.

Tài lộc: Nguồn tài lộc đang dần tốt hơn, nhưng chi tiêu còn chưa kiểm soát.

Sức khoẻ: Cơ thể đang tốt, bạn vận động mỗi ngày.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.