Đúng 17h chiều nay, thứ Sáu (8/9/2023): 3 con giáp bước chân ra cửa tiền rơi trúng đầu, đón mưa phú quý, đổi đời rực rỡ, may mắn trăm bề

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Sáu ngày 8/9/2023 hôm nay, công việc của tuổi Ngọ vẫn tiến triển khá thuận lợi. Bản mệnh là người có trách nhiệm với việc mình làm, không vì khó khăn, trở ngại trước mắt mà bỏ cuộc, vì vậy công việc luôn được hoàn thành đúng tiến độ.

Tuy nhiên, đôi lứa dễ xảy ra khắc khẩu. Con giáp này và nửa kia có những bất đồng mà không ai chịu xuống nước trước để giải quyết. Có vẻ như tình cảm vẫn chưa đủ quan trọng bằng cái tôi cá nhân quá lớn.

Nay tiền bạc cũng ào ào đổ về túi, việc làm ăn kinh doanh của con giáp này cực kì thuận lợi. Mọi việc tiến triển đúng như dự kiến, tuổi Ngọ không gặp nhiều khó khăn khi thực hiện kế hoạch đã định, lợi nhuận cứ thế đạt được đúng như kỳ vọng.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi vui hôm nay ngày 8/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi chạy theo nhiều cuộc vui, quên mất bản thân đang nỗ lực cho điều gì.

Công việc: Cơ hội làm việc của người tuổi Hợi có thể bị mất vì tính cách khá thụ động của bạn.

Tình cảm: Người tuổi Hợi tình cảm hiện tại ít thân mật cùng người yêu.

Tài lộc: Phát triển tài lộc không còn quá khó với bạn, tài chính được cải thiện đáng kể.

Sức khoẻ: Cố gắng vun đắp sức khỏe cho bản thân, đừng bê tha cuộc nhậu thâu đêm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hôm nay Tam Hợp cục dự báo công việc của Mùi có bước tiến nhất định. Bản mệnh là người mạnh mẽ, có chí tiến thủ nên rất được cấp trên trọng dụng. Trọng trách được giao vào tay con giáp này luôn được bạn xử lý gọn gàng, đâu ra đấy, kết quả đúng như mong đợi.

Bên cạnh đó, Mùi cũng cần tiết chế bớt sự bảo thủ, cố chấp của mình thì sự nghiệp sẽ còn tiến xa hơn nữa, thậm chí còn vươn lên nắm giữ vị trí cao hơn so với hiện tại. Việc lắng nghe góp ý của người khác cũng giúp con giáp này ngày càng hoàn thiện bản thân.

Nhờ cát khí lan tràn, đường tài lộc của bạn cũng vô cùng hanh thông, không phải lo lắng chuyện không có tiền tiêu. Người kinh doanh nếu đã có được cơ hội đầu tư hay mở rộng quy mô cần phải nhanh chóng nắm bắt bởi không phải lúc nào cũng thuận lợi như thế này.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.