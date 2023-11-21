Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, thứ Ba ngày 21/11/2023 hôm nay, tuổi Tý đang có cơ hội tốt để cải thiện tình hình tài chính. May mắn chủ yếu ưu ái người kinh doanh, thu được lợi nhuận và thịnh vượng thấy rõ.

Tuy nhiên, mối quan hệ tình cảm của con giáp này có thể gặp một chút mâu thuẫn và ghen tuông. Nhưng chỉ cần đôi bên cùng cố gắng kiềm chế một chút, điều này có thể làm cho mối quan hệ trở bền chặt hơn.

Đối với những người làm công ăn lương, mặc dù họ không nhận được thu nhập trực tiếp ngay trong ngày như các doanh nhân, công việc vẫn diễn ra một cách suôn sẻ, nhiệm vụ được hoàn thành một cách đầy đủ và hiệu quả.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão đa phần đều dịu dàng, nhỏ nhẹ, biết cách đối nhân xử thế. Trong cuộc sống, họ bình tĩnh, kiên định, nhanh trí và thông minh.

Người tuổi này không mơ mộng viển vông mà sống khá thực tế. Họ xuất thân nghèo khó nên không ngừng vươn lên. Ngoài ra, con giáp này cũng trân trọng từng cơ hội đến với mình.

Đúng 21/11/2023 người tuổi Mão có tài vận dồi dào, họ được quý nhân phù trợ nên công việc có nhiều điểm sáng. Một số con giáp tuổi Mão sẽ xin được công việc mới. Trong khi một số người khác làm ăn buôn bán phát đạt, gặp gỡ được nhiều khách hàng tiềm năng.

Con giáp tuổi này sẽ gặp cơ hội, vận may bất ngờ. Việc lựa chọn đúng cơ hội phù hợp với bản thân sẽ giúp họ ngày một thăng hoa, tỏa sáng trong sự nghiệp.

Bên cạnh đó, con giáp này cần cẩn trọng và tập trung trong công việc. Một chút lơ là có thể khiến họ mắc sai sót, phải gánh chịu hậu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi hôm nay ngày 21/11/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu hôm nay bạn chịu nhiều thiệt thòi, không được nhiều người giúp đỡ.

Công việc: Người tuổi Sửu có nhiều thiệt thòi trong công việc, bạn có thể vùng dậy bước ra khỏi nơi an toàn.

Tình cảm: Sự quan tâm luôn được bạn đề cao, cả hai ở cạnh nhau bền lâu.

Tài lộc: Tài chính tương đối, chưa có sự ổn định.

Sức khoẻ: Cơ thể khoẻ, thường xuyên chạy bộ.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.