Đúng 17h chiều nay 01/05/2023: 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, Thần Tài đứng về phía bạn, nắm lấy thời cơ lên đời đổi vận đổi vận

Tâm linh - Tử vi 01/05/2023 02:29

Theo tử vi con giáp, 3 tuổi sau được Thần Tài hiển linh ban lộc, 99% trúng số độc đắc.

Tuổi Mão 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 1/5/2023 hôm nay, tuổi Mão làm ăn kinh doanh có thể nhận được lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đó. Bản mệnh cũng có thể tranh thủ giao lưu, giữ quan hệ thêm với những đối tác triển vọng, tương lai sẽ có cơ hội phù hợp để hợp tác.

Người làm công ăn lương có thể được cấp trên giao cho những nhiệm vụ trọng đại. Con giáp này cần phải nhận thấy đây là cơ hội để khẳng định bản thân, vì thế chớ tìm cách thoái thác. Hãy mạnh dạn nhận nhiệm vụ và cố gắng hết sức để thực hiện.

Về mặt tình cảm, khoảng cách giữa tuổi Mão và đối tượng thương thầm mến vẫn còn khá xa. Con giáp này thường đặt mình ở trạng thái bị động, chờ đợi đối phương tự tiếp cận. Cứ tiếp tục thế này, đối phương khó có thể nhận ra tình cảm của bản mệnh.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Tuất

Đúng 17h chiều nay 01/05/2023: 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, Thần Tài đứng về phía bạn, nắm lấy thời cơ lên đời đổi vận đổi vận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tử vi vui hôm nay ngày 1/5/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay công việc không có nhiều thay đổi, tình cảm hạnh phúc. 

Công việc: Công danh, sự nghiệp đạt thành tựu cao, duy trì sự ổn định và an tâm khi cấp trên giao việc. 

Tình duyên: Người tuổi Thìn tình cảm của bạn và người ấy hạnh phúc đến hôm nay là nhờ tính nhẫn nại của bạn. 

Tài lộc: Tài lộc thịnh vượng phát triển, tiền tiêu không hết, biết giúp đỡ tiền bạc với những người khó khăn hơn bạn. 

Sức khỏe: Trước khi kết hôn nên kiểm tra tổng quát sức khỏe.

Đúng 17h chiều nay 01/05/2023: 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, Thần Tài đứng về phía bạn, nắm lấy thời cơ lên đời đổi vận đổi vận - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Thổ sinh Kim, tình cảm vợ chồng của người tuổi Thân càng ngày càng thêm nồng nàn. Cuộc sống gia đình khiến cho đôi bên trở nên trưởng thành hơn, có trách nhiệm với bản thân và đối phương. Hai bạn chính là cặp đôi đáng ngưỡng mộ trong mắt mọi người.

Với những người còn độc thân, thái độ cởi mở và chủ động sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm được người phù hợp. Nếu có thiện cảm với ai, bạn nên chủ động giữ quan hệ với người ấy, đồng thời thể hiện những mặt tốt của mình cho người ấy được rõ.  

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 12 âm lịch nhân thần ở lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Đúng 17h chiều nay 01/05/2023: 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, Thần Tài đứng về phía bạn, nắm lấy thời cơ lên đời đổi vận đổi vận - Ảnh 3

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 12 con giáp thứ Hai, 01/05/2023: 3 con giáp nào gặp được may mắn, con giáp nào gặp họa tam tai?

Tử vi 12 con giáp thứ Hai, 01/05/2023: 3 con giáp nào gặp được may mắn, con giáp nào gặp họa tam tai?

Theo tử vi con giáp, những tuổi sau có vận trình tài lộc, tình cảm, sức khỏe, công việc thay đổi bất ngờ.

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