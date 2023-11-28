Đúng 17h chiều mai, thứ Tư (29/11/2023): 3 con giáp điềm lành gõ cửa, làm ăn phát đạt, thắng đậm lãi to, chạm đỉnh giàu sang

Tử vi ngày 29/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất chọn nhiều công việc có tính năng động.

Tình cảm: Tình cảm dù có chút mệt mỏi, nhưng luôn mang đến năng lượng vui khi ở cạnh người thương.

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc bạn thích nơi năng động, không thích bị gò bó.

Tài lộc: Nên thương thảo cẩn thận khi làm việc liên quan đến tài chính.

Sức khoẻ: Mỏi mệt, thường mất ngủ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi cho biết những người sinh năm Tý thường thể hiện mình là người thông minh và hóm hỉnh hơn người nên cuộc sống viên mãn. Trong thế giới của người tuổi Tý, việc hiểu một người không mất nhiều công sức. Việc tập trung vạch trần thói đạo đức giả của một người đôi khi gần như là sự thỏa mãn nội tâm lớn nhất đối với người sinh năm Tý.

Tử vi cho biết trong ngày mới cuộc sống hằng ngày, người tuổi Tý thể hiện trí thông minh bẩm sinh của mình. Đặc biệt, với người tuổi Tý càng chăm chỉ càng giàu có càng viên mãn hơn người. Đặc biệt, với những người có biểu hiện giả tạo là kiểu người tuổi Tý không thích tuy nhiên trong ngày mới này, người tuổi Tý nên tập trung vào cuộc sống của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 29/11/2023, tuổi Dậu đang ở giai đoạn khá bận rộn với nhiều lịch trình di chuyển. Vốn thích sự ổn định, nhịp sống xáo động có thể khiến bản mệnh mệt mỏi. Tuy nhiên, thay đổi là điều cần thiết để phát triển bản thân.

Một số đánh giá chủ quan về chuyện tiền bạc có thể ảnh hưởng tới tương lai của tuổi Dậu. Dù là muốn tiêu tiền để thỏa mãn niềm vui tức thì hay chỉ để tiết kiệm đều cho thấy thái độ cực đoan của bản mệnh. Hãy cân đối thu chi để bản thân vừa được vui mà vẫn có tiền bảo đảm cho tương lai.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Dậu có lý do để dành nhiều thời gian hơn cho người thân, cho dù là một cuộc gọi điện hỏi thăm thôi cũng có thể gia tăng sự kết nối trong thời gian này.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thân

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.