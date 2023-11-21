Đúng 17h chiều mai, thứ Tư (22/11/2023): 3 con giáp may mắn hanh thông, tài lộc rộn ràng, tiền bạc thả ga, thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 21/11/2023 15:05

Theo tử vi con giáp ngày mai 22/11, 3 tuổi sau may mắn hưởng phúc lộc trời cho, vượng phát bất ngờ, hứa hẹn giàu có rực rỡ.

Tuổi Thìn 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo, thứ Tư ngày 22/11/2023, tuổi Thìn đối diện với một số khó khăn liên quan đến tài chính. Con giáp này có nguy cơ mất tiền bạc do đầu tư dễ rơi vào cảnh thua lỗ hoặc bị lừa dối. Tài lộc có thể giảm sút và gặp nhiều vấn đề khó giải quyết.

Một số người có thể nhận được lời đề nghị vay mượn từ người thân hoặc bạn bè. Tuy nhiên, do tình hình tài chính không ổn định, cần phải xem xét kỹ về khả năng trả nợ, mục đích sử dụng tiền của người đề nghị, và không nên tin tưởng mù quáng mà có thể mất tiền của mình.

Vận trình tình cảm là điểm sáng trong ngày hôm nay đối với tuổi Thìn. Tình yêu của con giáp này đang trải qua giai đoạn bình yên và ngọt ngào. Hãy tận hưởng và trân trọng những gì mình đang có.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Đúng 17h chiều mai, thứ Tư (22/11/2023): 3 con giáp may mắn hanh thông, tài lộc rộn ràng, tiền bạc thả ga, thoải mái tiêu xài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo, thứ Tư ngày 22/11/2023, tuổi Thìn đối diện với một số khó khăn liên quan đến tài chính. Con giáp này có nguy cơ mất tiền bạc do đầu tư dễ rơi vào cảnh thua lỗ hoặc bị lừa dối. Tài lộc có thể giảm sút và gặp nhiều vấn đề khó giải quyết.

Một số người có thể nhận được lời đề nghị vay mượn từ người thân hoặc bạn bè. Tuy nhiên, do tình hình tài chính không ổn định, cần phải xem xét kỹ về khả năng trả nợ, mục đích sử dụng tiền của người đề nghị, và không nên tin tưởng mù quáng mà có thể mất tiền của mình.

Vận trình tình cảm là điểm sáng trong ngày hôm nay đối với tuổi Thìn. Tình yêu của con giáp này đang trải qua giai đoạn bình yên và ngọt ngào. Hãy tận hưởng và trân trọng những gì mình đang có.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Đúng 17h chiều mai, thứ Tư (22/11/2023): 3 con giáp may mắn hanh thông, tài lộc rộn ràng, tiền bạc thả ga, thoải mái tiêu xài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tử vi ngày 22/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân hôm nay được nhiều người gán ghép khi bạn còn độc thân. 

Công việc: Ngày hôm nay, tuổi Thân đang chịu nhiều chuyện không vui tại nơi công sở.

Tình cảm: Trong mối quan hệ tình cảm, bạn vẫn đang độc thân, được nhiều người giới thiệu.

Tài lộc: Giàu có, nên tiền bạc tiêu dùng rủng rỉnh.

Sức khoẻ: Thành tâm tu tâm, thiền định.

Đúng 17h chiều mai, thứ Tư (22/11/2023): 3 con giáp may mắn hanh thông, tài lộc rộn ràng, tiền bạc thả ga, thoải mái tiêu xài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 3 ngày tới (19/11 - 21/11): 3 con giáp đánh bay vận xui, tài lộc cực vượng, từ nghèo hóa giàu, may mắn hanh thông, phú quý vinh hoa suốt tháng

Tử vi 3 ngày tới (19/11 - 21/11): 3 con giáp đánh bay vận xui, tài lộc cực vượng, từ nghèo hóa giàu, may mắn hanh thông, phú quý vinh hoa suốt tháng

Tử vi 3 ngày tới (19/11 - 21/11), 3 con giáp sau cát khí vây quanh, 1 bước lên mây, 2 phát phát tài, làm gì cũng phát đạt.

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