Đúng 17h chiều mai, thứ Sáu (8/12/2023): 3 con giáp từng bước thăng hoa, hưởng trọn phúc phần thiên hạ, nằm không cũng hứng mưa vàng mưa bạc

Tâm linh - Tử vi 07/12/2023 23:33

Đúng 17h ngày 8/12, 3 con giáp sau lộc lá ùa về đầy nhà, tiền bạc tăng vọt, hứa hẹn giàu có rực rỡ.

Tuổi Ngọ 

Bản mệnh tuổi Ngựa nhìn chung sẽ có nhiều hoạt động giải trí trong tháng này, đó có thể là một bữa tiệc tối tại nơi làm việc, hoặc nó có thể là một bữa tiệc giữa bạn bè. Tuy nhiên nên hạn chế tối đa những trò giải trí như vậy để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như các vấn đề về tiêu hóa.

Thời gian này, bạn nên cẩn thận hơn trong lời nói và hành động kẻo làm mất lòng mọi người, không nên vì những bức xúc cá nhân mà kéo theo tâm trạng của bạn bè xung quanh xuống dốc cùng mình.

Tuy nhiên nếu xét về tài lộc của người tuổi Ngọ có khả năng trở nên rất mạnh mẽ hơn trông thấy trong tháng này vì vận thế trở nên thịnh vượng, nên vận dụng cơ hội để nỗ lực hơn từ đó đạt được những kết quả tốt trong công việc. Đồng thời, tránh cạnh tranh với đồng nghiệp vì bản thân bản mệnh không có lợi thế và sẽ không có kết quả tốt trong mọi cuộc tranh cãi, không những vậy còn vô tình rước phải điều thị phi đến với mình.

Đúng 17h chiều mai, thứ Sáu (8/12/2023): 3 con giáp từng bước thăng hoa, hưởng trọn phúc phần thiên hạ, nằm không cũng hứng mưa vàng mưa bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Tử vi ngày 8/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay nên học hỏi, tìm hiểu thêm nhiều cách thức mới đổi vận tài lộc. 

Công việc: Người tuổi Tỵ tập trung cho sự nghiệp, nhưng lại không có nhiều đường hướng rõ ràng.

Tình cảm: Bạn thổn thức, suy nghĩ nhiều điều trong cuộc sống, luôn mang đến nhiều niềm vui mới với người bạn yêu thương.

Tài lộc: Về mặt tài chính, bạn không giỏi kiếm thêm thu nhập, nhưng luôn tìm kiếm cơ hội cải thiện mức thu nhập ngay khi có thể. 

Sức khoẻ: Bạn dành thời gian chạy bộ, cải thiện thể lực dành cho các cuộc thi dài hạn.

Đúng 17h chiều mai, thứ Sáu (8/12/2023): 3 con giáp từng bước thăng hoa, hưởng trọn phúc phần thiên hạ, nằm không cũng hứng mưa vàng mưa bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 8/12/2023, tuổi Mùi làm việc rất thông minh, học hành giỏi giang nhanh nhẹn. Nhưng con giáp này này chưa biết phát huy ưu thế của mình, đừng dựa dẫm hay lười biếng nữa, phải chủ động, năng nổ thì mới mong thành công đến tay.

Vận tài lộc có dấu hiệu đi xuống, tuổi Mùi nên tiết chế chi tiêu và không nên cho người khác vay tiền. Đừng vì cả nể một ai đó mà cho họ mượn tiền hay mượn đồ vì khả năng đòi lại được cực thấp, người ta sẽ cố tình quên đi và không thèm trả cho bản mệnh.

Trên phương diện tình cảm, có nhiều điều không vui. Trải qua bao nhiêu điều mới thấy, người thương bản mệnh thì ít mà người không thích thì nhiều. Thà cứ sống thẳng thắn, thật thà mà mất lòng còn hơn phải thảo mai, xu nịnh người khác.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Mão, Hợi

Đúng 17h chiều mai, thứ Sáu (8/12/2023): 3 con giáp từng bước thăng hoa, hưởng trọn phúc phần thiên hạ, nằm không cũng hứng mưa vàng mưa bạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng cuối tuần (9/12 và 10/12), 3 con giáp có cuộc đời sang trang, tiền vàng ngập túi, ngồi không cũng phất, tiền đổ về đếm mỏi tay

Đúng cuối tuần (9/12 và 10/12), 3 con giáp có cuộc đời sang trang, tiền vàng ngập túi, ngồi không cũng phất, tiền đổ về đếm mỏi tay

Đúng cuối tuần (9/12 và 10/12), 3 con giáp sau tràn đầy phúc lộc, vận đỏ vây quanh, ngồi không cũng rủng rỉnh tiền đầy túi.

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