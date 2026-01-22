Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 23/1/2026, quý nhân nâng đỡ, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, sự nghiệp hồng phát, tiền của khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 22/01/2026 16:50

3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, sự nghiệp hồng phát, tiền của khó ai bì kịp.

Tuổi Dần

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần diễn ra vô cùng thuận lợi và hanh thông. Bạn còn may mắn được cấp trên tạo điều kiện trong mọi bước đi nên dù gặp thử thách cũng nhanh chóng vượt qua. Việc đứng ở những vị trí quan trọng giúp tuổi Dần thể hiện tốt bản lĩnh của mình, nhờ đó mà được cấp trên đánh giá cao hơn. 

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ rực rỡ khởi sắc. Những người có ý định kết hôn thì nên tiến hành ngay vì đây là thời điểm thích hợp để cả hai về chung một nhà. Người độc thân nên mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình với người thầm thương trộm nhớ.

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 23/1/2026, quý nhân nâng đỡ, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, sự nghiệp hồng phát, tiền của khó ai bì kịp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra thuận lợi và suôn sẻ ngoạn mục. Nhờ có quý nhân nâng đỡ nên mọi bước đi của con giáp này đều được hỗ trợ hết mình. Việc đưa ra những đánh giá chính xác và quyết định khách quan sẽ giúp bạn cũng đạt được hiệu quả công việc như mong muốn.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ tương đối tốt đẹp và đón nhận niềm niềm vui sướng. Người độc thân thông qua sự mai mối, giới thiệu mà có buổi hẹn hò lãng mạn. Các cặp đôi có được một ngày lãng mạn, vui vẻ bên cạnh nhau.

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 23/1/2026, quý nhân nâng đỡ, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, sự nghiệp hồng phát, tiền của khó ai bì kịp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Mọi công việc của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra vô cùng dễ dàng trong thời điểm tới. Đây là cơ hội tốt để người tuổi này thể hiện năng lực và bản lĩnh của mình ở lĩnh vực yêu thích. Nếu nhanh nhạy nắm bắt mọi thời cơ trước mắt, cơ hội thăng tiến dành cho bản mệnh sẽ là rất lớn.

Vận trình tình cảm được đà đi lên. Bạn nhiệt tình tìm cách kéo gần khoảng cách giữa mình và người thầm thương. Có thể người ấy cũng đang dần cảm nhận được tình cảm của bạn. Tuy nhiên, con giáp này cũng luôn yêu hết mình không đắn đo và luôn dành tình yêu sâu đậm cho nửa kia của mình. 

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 23/1/2026, quý nhân nâng đỡ, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, sự nghiệp hồng phát, tiền của khó ai bì kịp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 23/1/2026, quý nhân nâng đỡ, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, sự nghiệp hồng phát, tiền của khó ai bì kịp

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 23/1/2026, quý nhân nâng đỡ, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, sự nghiệp hồng phát, tiền của khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Nửa đêm thấy chỗ nằm trống trải, tôi đi tìm thì phát hiện chồng trong phòng chị dâu, sự thật trần trụi khiến tôi ngã quỵ

Nửa đêm thấy chỗ nằm trống trải, tôi đi tìm thì phát hiện chồng trong phòng chị dâu, sự thật trần trụi khiến tôi ngã quỵ

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Thấy cháu nhỏ ngủ suốt không khóc, tôi lén theo dõi thì hoảng hồn với hành động của chị dâu

Thấy cháu nhỏ ngủ suốt không khóc, tôi lén theo dõi thì hoảng hồn với hành động của chị dâu

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Cứ ngỡ hết yêu nên mới ly hôn, thấy vợ tái mặt ngất lịm ngay cổng tòa, tôi khóc nghẹn nhận ra mình suýt mất em mãi mãi

Cứ ngỡ hết yêu nên mới ly hôn, thấy vợ tái mặt ngất lịm ngay cổng tòa, tôi khóc nghẹn nhận ra mình suýt mất em mãi mãi

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Thấy vợ ngồi trên đùi người đàn ông lạ, tôi không dám đánh ghen mà lặng lẽ rút lui vì nhận ra gương mặt "quyền lực" ấy

Thấy vợ ngồi trên đùi người đàn ông lạ, tôi không dám đánh ghen mà lặng lẽ rút lui vì nhận ra gương mặt "quyền lực" ấy

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Tưởng chồng ghé nhà mỗi ngày vì còn nặng tình, tôi chết lặng khi biết "mục đích thật" sau những lần thăm hỏi

Tưởng chồng ghé nhà mỗi ngày vì còn nặng tình, tôi chết lặng khi biết "mục đích thật" sau những lần thăm hỏi

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
Bỏ mặc mẹ con tôi 3 năm rồi đem vàng đến đòi "nhận con", chồng cũ nhục nhã quay xe khi nhìn thấy thứ trên tay đứa bé

Bỏ mặc mẹ con tôi 3 năm rồi đem vàng đến đòi "nhận con", chồng cũ nhục nhã quay xe khi nhìn thấy thứ trên tay đứa bé

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Vợ bỏ đi ngay khi biết tôi mắc bệnh hiểm nghèo, 2 tháng sau tôi khóc ngất khi thấy em quay về

Vợ bỏ đi ngay khi biết tôi mắc bệnh hiểm nghèo, 2 tháng sau tôi khóc ngất khi thấy em quay về

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 23/1/2026, 3 con giáp túi tiền 'rủng ra rủng rỉnh', phúc lộc đầy nhà, sớm sắm vàng, sắm bạc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 23/1/2026, 3 con giáp túi tiền 'rủng ra rủng rỉnh', phúc lộc đầy nhà, sớm sắm vàng, sắm bạc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Tiết lộ kết quả nồng độ cồn tài xế xe tải vụ tai nạn làm 2 người tử vong

Tiết lộ kết quả nồng độ cồn tài xế xe tải vụ tai nạn làm 2 người tử vong

Đời sống 2 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thông tin MỚI vụ 3 cháu nhỏ bị mẹ cho uống trà sữa pha thuốc diệt chuột

Thông tin MỚI vụ 3 cháu nhỏ bị mẹ cho uống trà sữa pha thuốc diệt chuột

Xe tải tông loạt xe đạp điện trước cổng trường, hai người tử vong thương tâm

Xe tải tông loạt xe đạp điện trước cổng trường, hai người tử vong thương tâm

Cháy trung tâm mua sắm điện máy ở Đồng Nai, hai mẹ con tử vong

Cháy trung tâm mua sắm điện máy ở Đồng Nai, hai mẹ con tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 23/1/2026, 3 con giáp túi tiền 'rủng ra rủng rỉnh', phúc lộc đầy nhà, sớm sắm vàng, sắm bạc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 23/1/2026, 3 con giáp túi tiền 'rủng ra rủng rỉnh', phúc lộc đầy nhà, sớm sắm vàng, sắm bạc

Đúng 9h30 sáng ngày mai, thứ Sáu 23/1/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ như sao, tiền bạc lũ lượt kéo về nhà, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió'

Đúng 9h30 sáng ngày mai, thứ Sáu 23/1/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ như sao, tiền bạc lũ lượt kéo về nhà, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 23/1/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tiền của dư dôi, giàu có viên mãn

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 23/1/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tiền của dư dôi, giàu có viên mãn

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày tới (23/1-24/1/2026), Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp tiền bạc ngập két, tài lộc ngập lối, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày tới (23/1-24/1/2026), Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp tiền bạc ngập két, tài lộc ngập lối, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Thần Tài ghé thăm sau ngày 22/1/2025, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 22/1/2025, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân sau ngày 21/1/2026

3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân sau ngày 21/1/2026