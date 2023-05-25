Đúng 15h ngày 25/5/2023 CHUỘT SA HỦ NẾP: Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, an nhàn đón phú quý, tha hồ hưởng giàu sang

Kim sinh Thủy cho thấy đường tình duyên của người tuổi Hợi khởi sắc rực rỡ, mang tới nhiều cơ hội tình yêu cho bản mệnh. Rất có thể trong ngày hôm nay, tình yêu sét đánh sẽ xuất hiện khiến bạn vô cùng bất ngờ và hạnh phúc. Vợ chồng bạn đang phải đối diện với nhiều khó khăn, nhưng nhờ có sự đồng tâm hiệp lực, yêu thương và che chở cho nhau nên chẳng ai cảm thấy cảm thấy mệt mỏi hay cô đơn. Cả hai đều tràn đầy tin tưởng và sẵn sàng chiến đấu.

Kiếp Tài khuyên bạn không nên đưa ra những quyết định quá nhanh chóng rồi lại khăng khăng làm việc theo ý mình. Sống trong tập thể, tốt nhất bạn nên trao đổi công việc với mọi người để tất cả cùng biết và hành động một cách thống nhất.

Tuổi Tý khá vất vả, song sự vất vả đó sẽ giúp bản mệnh thu được trái ngọt. Đầu tuần, bản mệnh có thể bị cấp trên, đồng nghiệp gây khó dễ, nhưng đến cuối tuần, mọi khó khăn sẽ qua đi và con giáp này sẽ chứng minh được bản thân mình. Vận trình tài lộc có dấu hiệu nhích nhẹ. Người làm nghề tự do sẽ được trả công hậu hĩnh nhờ những đóng góp của mình. Trong khi đó, người làm công ăn lương thì nên đợi thành quả cuối cùng sẽ đến vào những ngày cuối năm.

Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ của các cặp đôi không mấy yên bình, dù giữa tuần mọi chuyện có dấu hiệu hòa hoãn, nhưng sau đó mọi việc lại trở về với nguyên trạng. Công việc mệt mỏi, áp lực cũng khiến hai người xa cách hơn. Ngược lại, người độc thân có đường tình duyên đầy tươi sáng. Con giáp này có thể được bạn bè hoặc người thân giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Nếu cũng có thiện cảm với đối phương, bản mệnh nên cho người đó cơ hội được trò chuyện nhiều hơn để hiểu về nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tam Hợp phù trợ, người tuổi Sửu có cơ hội được gặp gỡ quý nhân trong ngày hôm nay. Đối phương có thể không phải ai xa lạ mà chính là người bạn đã quen biết bấy lâu nay. Hãy quý trọng những cơ hội mà đối phương đã giới thiệu cho bạn. Với người làm đầu tư kinh doanh, hôm nay là thời điểm rất thích hợp để bạn mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác của mình. Đôi bên chỉ cần thẳng thắn, sòng phẳng với nhau thì sẽ hợp tác ăn ý, kiếm về tiền tài dư dả.

Tuy nhiên, dù có muốn chinh phục đỉnh cao đến mấy thì bản mệnh cũng cần phải chú ý hơn đến tình trạng sức khỏe của mình, không nên quá tập trung vào một việc gì đó quá mức đến mức quên ăn quên ngủ, khiến cơ thể mệt mỏi.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm