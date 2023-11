Tuổi Mão thông minh, nhanh nhẹn nhưng đôi lúc còn hơi ba hoa, chú trọng tiểu tiết. Sự nghiệp thì hay có những may mắn bất ngờ, nhưng muốn may mắn lâu dài thì tùy thuộc vào thái độ làm việc của bản mệnh. Trên phương diện tiền bạc, con giáp này gặp một vài khó khăn. Vì một phút bồng bột mà bản mệnh đã chi tiêu quá tay nên bây giờ rơi vào cảnh túng thiếu, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm.

Mặt sáng là tình cảm có phần tươi sáng hơn. Một chút cãi vã chính là gia vị không thể thiếu trong tình yêu, quan trọng là bản mệnh phải nêm nếm sao cho vừa vặn. Người có gia đình thì giỏi đối nội đối ngoại, đi đâu cũng được người ta nể.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ hanh thông. Người tuổi này được nhận xét là một người có tính cách mạnh mẽ, khả năng lãnh đạo tốt. Qua đó, bản mệnh đạt được những mục tiêu như mong muốn.

Vận trình tình cảm ảm đạm. Bạn có thể gặp những chuyện xui rủi trong mối quan hệ tình cảm do tác động của Hung Tinh. Từ đó, cuộc sống vợ chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn bởi những điều nhỏ nhặt, không đáng.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm