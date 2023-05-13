Qúy nhân nhắc nhở: 3 con giáp kiên nhẫn đợi thêm 3 ngày nữa chắc chắn trúng số độc đắc, vơ vét hết tài lộc, tài vận đủ đầy đến hết năm 2023

Tâm linh - Tử vi 13/05/2023 19:16

Đã giàu lại thêm giàu chính là lá số tử vi mà trời cao đã an bài cho 3 tuổi dưới đây, cùng xem đó là những ai?

Tuổi Dần

Dự báo sự nghiệp của tuổi Dần nhờ có Chính Tài độ mệnh. Con giáp này có tin vui liên quan đến lương thưởng, sản nghiệp được kế thừa từ gia đình. Để đạt được điều mình muốn trong thời gian tới bạn nên bỏ tính bảo thủ thì tốt hơn.

Về phương diện tình cảm, vì Mộc khắc Thổ nên Dần dễ bị tổn thương bởi những lời chê bai từ những người xung quanh. Một số người vô duyên nói mà không biết nghĩ khiến bạn chạnh lòng, trong lòng nổi giận như cơn bão lớn. Bạn vui tính nhưng khi nổi nóng làm mất kiểm soát khiến tiền bạc bị ảnh hưởng. Trong lúc nóng giận Dần dễ đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt khiến công việc làm ăn kiếm tiền bị đi lùi.

Qúy nhân nhắc nhở: 3 con giáp kiên nhẫn đợi thêm 3 ngày nữa chắc chắn trúng số độc đắc, vơ vét hết tài lộc, tài vận đủ đầy đến hết năm 2023 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão thông minh, nhanh nhẹn nhưng đôi lúc còn hơi ba hoa, chú trọng tiểu tiết. Sự nghiệp thì hay có những may mắn bất ngờ, nhưng muốn may mắn lâu dài thì tùy thuộc vào thái độ làm việc của bản mệnh. Trên phương diện tiền bạc, con giáp này gặp một vài khó khăn. Vì một phút bồng bột mà bản mệnh đã chi tiêu quá tay nên bây giờ rơi vào cảnh túng thiếu, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm.

Mặt sáng là tình cảm có phần tươi sáng hơn. Một chút cãi vã chính là gia vị không thể thiếu trong tình yêu, quan trọng là bản mệnh phải nêm nếm sao cho vừa vặn. Người có gia đình thì giỏi đối nội đối ngoại, đi đâu cũng được người ta nể.

Qúy nhân nhắc nhở: 3 con giáp kiên nhẫn đợi thêm 3 ngày nữa chắc chắn trúng số độc đắc, vơ vét hết tài lộc, tài vận đủ đầy đến hết năm 2023 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ hanh thông. Người tuổi này được nhận xét là một người có tính cách mạnh mẽ, khả năng lãnh đạo tốt. Qua đó, bản mệnh đạt được những mục tiêu như mong muốn.

Vận trình tình cảm ảm đạm. Bạn có thể gặp những chuyện xui rủi trong mối quan hệ tình cảm do tác động của Hung Tinh. Từ đó, cuộc sống vợ chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn bởi những điều nhỏ nhặt, không đáng. 

Qúy nhân nhắc nhở: 3 con giáp kiên nhẫn đợi thêm 3 ngày nữa chắc chắn trúng số độc đắc, vơ vét hết tài lộc, tài vận đủ đầy đến hết năm 2023 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

3 con giáp chuẩn bị tinh thần TRÚNG ĐẬM tiền tài, được quý nhân nâng đỡ, thời cơ chín muồi, làm ăn thuận lợi, của cải chất thành đống vào 33 ngày tới

3 con giáp chuẩn bị tinh thần TRÚNG ĐẬM tiền tài, được quý nhân nâng đỡ, thời cơ chín muồi, làm ăn thuận lợi, của cải chất thành đống vào 33 ngày tới

Khi thời cơ chín muồi, 3 con giáp sau có được sức mạnh để bứt phá, gặt hái được thành công, giành được tài lộc.

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