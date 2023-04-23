Đúng 14h ngày thứ hai (24/04) THẦN TÀI GÕ CỬA, các con giáp sau kinh doanh thu tiền tỷ, bạc vàng chất đầy két, số dư tài khoản lên đến 9 con số

Tâm linh - Tử vi 23/04/2023 05:43

Các con giáp này sẽ đón "quý nhân lớn" tài lộc, may mắn kéo tới mạnh mẽ. Họ được ngũ hành tương sinh phù hộ, có khả năng sáng tạo, năng lực phân tích vấn đề mạnh mẽ, thu về nhiều lợi nhuận.

Tuổi Tị

Đúng 14h ngày thứ hai (24/04) THẦN TÀI GÕ CỬA, các con giáp sau kinh doanh thu tiền tỷ, bạc vàng chất đầy két, số dư tài khoản lên đến 9 con số - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bạn nhiệt tình hơn hẳn, giải quyết mọi việc đâu vào đấy, thậm chí còn tốt bụng giúp đỡ mọi người. Nhiều bạn vẫn chịu khó đi làm, mặc kệ bạn bè rủ đi chơi, bạn cứ lo xây dựng sự nghiệp cho mình . 

Ngày này Tị cứ vô tư trong vấn đề tiền bạc vì Chính Tài cho biết bạn sẽ được thần may mắn chiếu cố. Đơn hàng lưu thông trơn tru, khách hàng tấp nập đặt hàng, người kinh doanh có tâm thì sẽ có lộc.

 

Hai hành Hỏa tương hòa cho thấy đường tình của con giáp này không có biến động lớn. Cuộc đời này không phải lúc nào bạn cũng gặp được những điều may mắn, không phải cứ lúc nào bạn cũng gặp được sự đối đãi tử tế, vì vậy hãy tập làm quen với điều đó.

 

Tuổi Dần 

 

Người tuổi Dần là con giáp may mắn nhưng để biến những mong ước của mình thành sự thật bản mệnh phải thật nỗ lực hết mình. Tuần này, người tuổi Dần xác định được phương hướng của mình nên cũng tìm được động lực để hiện thực hóa các mục tiêu. Mọi việc đều đang trên đà tiến triển tích cực.

Người tuổi Dần làm kinh doanh có cơ hội để tăng thu nhập. Chỉ cần bản mệnh cởi mở với những ý tưởng mới và xem xét kỹ những lời đề nghị thì tiền bạc sẽ đổ về túi ào ào.

Để có tiền, một số người phải đi xa, vất vả hơn trước nhưng đừng ngại khó, ngại khổ bởi công lao của bản mệnh rồi sẽ được đền đáp xứng đáng.

Trên phương diện tình cảm, người tuổi Dần tìm được tiếng nói chung với một nửa của mình. Người độc thân sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ và kết nối với bạn bè mới, rất có thể Dần sẽ gặp được người phù hợp ở đó.

Tuổi Tý 

Đúng 14h ngày thứ hai (24/04) THẦN TÀI GÕ CỬA, các con giáp sau kinh doanh thu tiền tỷ, bạc vàng chất đầy két, số dư tài khoản lên đến 9 con số - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tý thông minh và rất nhanh nhẹn. Họ có tính cách hoạt bát nên làm việc gì cũng suôn sẻ.

Người tuổi Tý sẽ đón "quý nhân lớn" tài lộc, may mắn kéo tới mạnh mẽ. Họ được ngũ hành tương sinh phù hộ, có khả năng sáng tạo, năng lực phân tích vấn đề mạnh mẽ và năng lực làm việc cực kỳ hiệu quả.

Người tuổi Tý nhiệt tình và tinh tế sẽ đón "thần may mắn" mỉm cười. Họ có cơ hội nhận được nhiều ưu ái về tài lộc. Cộng thêm việc nếu họ không ngừng phấn đấu, họ sẽ đạt được một thành tựu lớn hay tạo được sự ảnh hưởng nhất định trong tương lai.

Bài viết chỉ mang tính tham khảo. 

Được Thần Tài ưu ái, sau 3 ngày nữa, 3 tuổi này nắm được thời cơ vàng, mọi phương diện cuộc sống đều có những bước tiến đáng mừng

Được Thần Tài ưu ái, sau 3 ngày nữa, 3 tuổi này nắm được thời cơ vàng, mọi phương diện cuộc sống đều có những bước tiến đáng mừng

Nhìn chung điềm báo tử vi cho thấy, 3 con giáp này đang có những thăng tiến đáng kể trong sự nghiệp vào ngày sau 3 ngày nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm linh tử vi 3 con giáp bói vui 12 con giáp

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát