Đúng 14h ngày thứ hai (24/04) THẦN TÀI GÕ CỬA, các con giáp sau kinh doanh thu tiền tỷ, bạc vàng chất đầy két, số dư tài khoản lên đến 9 con số

Bạn nhiệt tình hơn hẳn, giải quyết mọi việc đâu vào đấy, thậm chí còn tốt bụng giúp đỡ mọi người. Nhiều bạn vẫn chịu khó đi làm, mặc kệ bạn bè rủ đi chơi, bạn cứ lo xây dựng sự nghiệp cho mình .

Ngày này Tị cứ vô tư trong vấn đề tiền bạc vì Chính Tài cho biết bạn sẽ được thần may mắn chiếu cố. Đơn hàng lưu thông trơn tru, khách hàng tấp nập đặt hàng, người kinh doanh có tâm thì sẽ có lộc.

Hai hành Hỏa tương hòa cho thấy đường tình của con giáp này không có biến động lớn. Cuộc đời này không phải lúc nào bạn cũng gặp được những điều may mắn, không phải cứ lúc nào bạn cũng gặp được sự đối đãi tử tế, vì vậy hãy tập làm quen với điều đó.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là con giáp may mắn nhưng để biến những mong ước của mình thành sự thật bản mệnh phải thật nỗ lực hết mình. Tuần này, người tuổi Dần xác định được phương hướng của mình nên cũng tìm được động lực để hiện thực hóa các mục tiêu. Mọi việc đều đang trên đà tiến triển tích cực.

Người tuổi Dần làm kinh doanh có cơ hội để tăng thu nhập. Chỉ cần bản mệnh cởi mở với những ý tưởng mới và xem xét kỹ những lời đề nghị thì tiền bạc sẽ đổ về túi ào ào.

Để có tiền, một số người phải đi xa, vất vả hơn trước nhưng đừng ngại khó, ngại khổ bởi công lao của bản mệnh rồi sẽ được đền đáp xứng đáng.

Trên phương diện tình cảm, người tuổi Dần tìm được tiếng nói chung với một nửa của mình. Người độc thân sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ và kết nối với bạn bè mới, rất có thể Dần sẽ gặp được người phù hợp ở đó.

Tuổi Tý

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tý thông minh và rất nhanh nhẹn. Họ có tính cách hoạt bát nên làm việc gì cũng suôn sẻ.

Người tuổi Tý sẽ đón "quý nhân lớn" tài lộc, may mắn kéo tới mạnh mẽ. Họ được ngũ hành tương sinh phù hộ, có khả năng sáng tạo, năng lực phân tích vấn đề mạnh mẽ và năng lực làm việc cực kỳ hiệu quả.

Người tuổi Tý nhiệt tình và tinh tế sẽ đón "thần may mắn" mỉm cười. Họ có cơ hội nhận được nhiều ưu ái về tài lộc. Cộng thêm việc nếu họ không ngừng phấn đấu, họ sẽ đạt được một thành tựu lớn hay tạo được sự ảnh hưởng nhất định trong tương lai.

Bài viết chỉ mang tính tham khảo.