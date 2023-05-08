Đúng 12h trưa nay, thứ Hai 08/05/2023: 3 con giáp chính thức hết khổ, vận trình thăng tiến, tiền tiêu rủng rỉnh, ung dung hưởng lộc đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 08/05/2023 08:24

Dự đoán tử vi tuần mới, từ hôm nay 3 con giáp sau sẽ có cuộc sống yên ấm, hạnh phúc, công danh thăng tiến, tình tiền như ý.

Tuổi Tý 

Bước sang tháng 5 dương lịch sắp tới, tuổi Tý sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống trong thời gian này có nhiều khởi sắc đáng mong chờ, đặc biệt là tài vận bừng sáng, tích lũy được nhiều tiền để cuối năm mua nhà mua xe, hưởng thụ cuộc sống sung túc.

Với những ai đang ấp ủ cho mình những dự định, kế hoạch đây chính là thời cơ chín muồi để biến chúng thành ý tưởng khả thi nhằm nhanh chóng thu tài lộc về nhà.

Đúng 12h trưa nay, thứ Hai 08/05/2023: 3 con giáp chính thức hết khổ, vận trình thăng tiến, tiền tiêu rủng rỉnh, ung dung hưởng lộc đến cuối đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Mộc khắc Thổ, người tuổi Sửu phải đối diện với nhiều tổn thương trong chuyện tình cảm. Bạn nhận ra rằng những hi sinh của mình lại bị chính những người thân thiết nhất coi nhẹ. Cảm giác thất vọng trong lúc này là không tránh khỏi.

Tuy nhiên, có thể những vấn đề xảy ra ở thời điểm này chỉ là do các thành viên trong gia đình chưa thực sự hiểu nhau mà thôi. Bản mệnh và người nhà nên dành thời gian ngồi lại và trò chuyện với nhau, tháo gỡ những hiểu lầm, mâu thuẫn không đáng có. 

Thương Quan chiếu mệnh, con đường sự nghiệp của con giáp này cũng không quá bằng phẳng. Bạn dễ vướng phải mâu thuẫn với cấp trên, khiến nhiệm vụ chẳng thể tiến triển trôi chảy như dự kiến. Bạn nên kiềm chế tính nóng của mình và hạn chế nói lời khó nghe với người khác.

Giờ tốt: 9h - 11h

Màu sắc cát tường: Vàng, xám

Quý nhân phù trợ: Tý, Dậu, Hợi

Đúng 12h trưa nay, thứ Hai 08/05/2023: 3 con giáp chính thức hết khổ, vận trình thăng tiến, tiền tiêu rủng rỉnh, ung dung hưởng lộc đến cuối đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 8/5/2023 hôm nay, tuổi Hợi tìm ra những hướng giải quyết rắc rối phù hợp. Con giáp này đã có cái nhìn cởi mở hơn về công việc, nhờ đó mà bản mệnh phát hiện ra những cách giải quyết khả thi mà trước nay chưa từng ngờ tới.

Người làm đầu tư, kinh doanh có thể nhận được một khoản tiền lời lãi kha khá. Những định hướng trước đó của bản mệnh là đúng đắn, vì thế hãy tin tưởng hơn vào chính bản thân mình, con giáp này có thể mở lối đi riêng và kiếm được bội thu hơn bây giờ rất nhiều.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày thu hoạch tốt nhưng kỵ khởi công, xuất hành... Con giáp này nên sắp xếp thực hiện các kế hoạch phù hợp thì mới gặp nhiều may mắn, hạn chế được các rủi ro.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tý, Mão

Đúng 12h trưa nay, thứ Hai 08/05/2023: 3 con giáp chính thức hết khổ, vận trình thăng tiến, tiền tiêu rủng rỉnh, ung dung hưởng lộc đến cuối đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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