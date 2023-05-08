Tử vi hôm nay: Gọi tên 3 con giáp xui xẻo ngày 8/5/2023, đụng đâu hỏng đó

Con giáp xui xẻo ngày 8/5/2023 này nên chú ý hơn trong cách ứng xử tình huống, bạn không nên đề cao ý kiến của bản thân và hạ thấp ý kiến của người khác. Người khác có cách nhìn nhận vấn đề khác với bạn không có nghĩa họ là người sai.

Người tuổi Sửu có thể gặp phải rắc rối chốn công sở trong ngày hôm nay. Bạn dễ vướng mâu thuẫn với lãnh đạo hoặc đồng nghiệp, khiến công việc liên tục vướng mắc, không hoàn thành được như kế hoạch.

Người tuổi Tị có thể sập bẫy kẻ tiểu nhân vì cái tính nóng vội của mình. Bạn làm việc gì thì nên tính toán trước các tình huống, đừng hành xử theo cảm tính.

Thêm vào đó, quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia cũng không mấy êm đẹp. Hai người thường xuyên to tiếng vì những việc nhỏ nhặt. Cứ tiếp tục thế này, hai người sẽ nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi thôi.

Người làm ăn kinh doanh cũng khó thu về một khoản dư dả như dự tính, có thể vì bạn đã đưa ra những quyết định sai lầm. Bây giờ sửa sai vẫn còn kịp, bạn chớ nên cứng đầu cứng cổ, tự đẩy mình sa vào những sai sót khó cứu vãn hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Cách hành xử ích kỷ của con giáp xui xẻo ngày 8/5/2023 này cũng khiến cho nửa kia dần mệt mỏi. Bạn không nên lợi dụng sự bao dung của người ấy để tự cho mình là nhất, bắt đối phương chiều theo mình mà không chịu lắng nghe cảm xúc của đối phương.

Hạng 3: Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi không muốn bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là cả cấp trên can thiệp vào công việc của mình. Bạn chỉ muốn làm việc độc lập vì cho rằng rằng chẳng ai hiểu việc hơn mình cả.

Sự bảo thủ, cứng đầu cứng cổ quá mức có thể khiến bạn mãi giậm chân tại chỗ, khó mà thăng tiến được. Hãy thử một lần tiếp xúc với những điều mới mẻ hoặc lắng nghe ý kiến của mọi người xem sao, bạn sẽ khám phá ra nhiều điều bổ ích đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện sức khỏe, bản mệnh cần chú ý đề phòng các bệnh liên quan đến thận, não bộ, bàng quang. Dù còn trẻ tuổi đi chăng nữa, bạn cũng cần chăm sóc cơ thể của mình nhiều hơn bằng cách sinh hoạt điều độ và rèn luyện sức khỏe.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.