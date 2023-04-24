Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Hai 24/4/2023: 3 con giáp cầu được ước thấy, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, làm giàu như trở bàn tay, bội thu tài lộc, giàu có không ai sáng bằng

Tâm linh - Tử vi 24/04/2023 09:32

Theo tử vi con giáp, xin chúc mừng những con giáp sau được Thần Tài chỉ mặt đặt tên, vận may tài lộc ập đến bất ngờ.

Tuổi Thìn 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết thứ Hai ngày 24/4/2023 hôm nay, tuổi Thìn có cơ hội gặp gỡ được người đồng chí hướng trong ngày. Đôi bên không chỉ truyền động lực cho nhau mà còn cùng nhau phát triển dự án, khiến công việc tiến triển thuận lợi.

Người làm ăn kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng, nhờ thế mà những khách hàng cũ sẽ giới thiệu thêm cho những khách hàng mới, khiến việc làm ăn không ngừng mở rộng, hứa hẹn một khoản thu kha khá.

Trên phương diện tình cảm, dường như bản mệnh chưa quá sẵn sàng bước chân vào một mối quan hệ. Cho dù sự chăm sóc của đối phương khiến bản mệnh cảm thấy rất an tâm và dễ chịu, song bản mệnh lại không cho rằng mình đã có tình cảm với đối phương.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dậu

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Hai 24/4/2023: 3 con giáp cầu được ước thấy, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, làm giàu như trở bàn tay, bội thu tài lộc, giàu có không ai sáng bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Tử vi hôm nay ngày 24/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay làm việc quên chăm sóc bản thân, lơ là bỏ bữa chính. 

Công việc: Công việc người tuổi Tý công danh đạt thành tựu lớn, chăm chỉ và nỗ lực trong công việc hiện tại giúp bạn đạt được thành quả hơn cả mong đợi.

Tình duyên: Tình cảm chưa có nhiều may mắn gặp được người tốt. 

Tài lộc: Không bao giờ trong túi bạn thiếu tiền, có đầy đủ và có thể dư dả chia sẻ với người có số phận kém may mắn hơn.     

Sức khỏe: Tìm đến cơ sở uy tín giúp bạn thư giãn vùng vai đau nhức.

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Hai 24/4/2023: 3 con giáp cầu được ước thấy, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, làm giàu như trở bàn tay, bội thu tài lộc, giàu có không ai sáng bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tương Hại giáng họa, người tuổi Mùi dễ mắc bẫy kẻ tiểu nhân do cái tính cả tin của mình. Bạn không phân biệt được người tốt kẻ xấu, dễ dàng nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu xung quanh mình.

Bạn còn phải đề phòng cả người thân cũng như đồng nghiệp xung quanh mình. Có người thấy cái lợi thì sáng mắt nên sẵn sàng tìm cách hãm hại bạn. Tốt nhất, trước khi làm điều gì, bạn cần phải kiểm chứng thông tin rõ ràng. 

Thổ khắc Thủy, bạn quá tự tin vào tình cảm giữa 2 người và nghĩ rằng người ấy rồi cũng sẽ bỏ qua tất cả mọi lỗi lầm của mình như mọi lần. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, bạn không trân trọng tình yêu của nửa kia thì đến một lúc nào đó, người ấy sẽ bỏ bạn mà đi.

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Hai 24/4/2023: 3 con giáp cầu được ước thấy, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, làm giàu như trở bàn tay, bội thu tài lộc, giàu có không ai sáng bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi con giáp hôm nay, thứ Hai 24/4/2023: TOP 3 con giáp càng chăm chỉ càng giàu có, trời không phụ lòng người, khổ tận cam lai, nửa đời sau ung dung hưởng lộc

Tử vi con giáp hôm nay, thứ Hai 24/4/2023: TOP 3 con giáp càng chăm chỉ càng giàu có, trời không phụ lòng người, khổ tận cam lai, nửa đời sau ung dung hưởng lộc

Tử vi dự báo rằng những con giáp sau chịu thương chịu khó nhất định sẽ đạt được kết quả như mong muốn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát