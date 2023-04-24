Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Hai 24/4/2023: 3 con giáp cầu được ước thấy, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, làm giàu như trở bàn tay, bội thu tài lộc, giàu có không ai sáng bằng

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết thứ Hai ngày 24/4/2023 hôm nay, tuổi Thìn có cơ hội gặp gỡ được người đồng chí hướng trong ngày. Đôi bên không chỉ truyền động lực cho nhau mà còn cùng nhau phát triển dự án, khiến công việc tiến triển thuận lợi.

Trên phương diện tình cảm, dường như bản mệnh chưa quá sẵn sàng bước chân vào một mối quan hệ. Cho dù sự chăm sóc của đối phương khiến bản mệnh cảm thấy rất an tâm và dễ chịu, song bản mệnh lại không cho rằng mình đã có tình cảm với đối phương.

Người làm ăn kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng, nhờ thế mà những khách hàng cũ sẽ giới thiệu thêm cho những khách hàng mới, khiến việc làm ăn không ngừng mở rộng, hứa hẹn một khoản thu kha khá.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi hôm nay ngày 24/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay làm việc quên chăm sóc bản thân, lơ là bỏ bữa chính.

Công việc: Công việc người tuổi Tý công danh đạt thành tựu lớn, chăm chỉ và nỗ lực trong công việc hiện tại giúp bạn đạt được thành quả hơn cả mong đợi.

Tình duyên: Tình cảm chưa có nhiều may mắn gặp được người tốt.

Tài lộc: Không bao giờ trong túi bạn thiếu tiền, có đầy đủ và có thể dư dả chia sẻ với người có số phận kém may mắn hơn.

Sức khỏe: Tìm đến cơ sở uy tín giúp bạn thư giãn vùng vai đau nhức.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tương Hại giáng họa, người tuổi Mùi dễ mắc bẫy kẻ tiểu nhân do cái tính cả tin của mình. Bạn không phân biệt được người tốt kẻ xấu, dễ dàng nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu xung quanh mình.

Bạn còn phải đề phòng cả người thân cũng như đồng nghiệp xung quanh mình. Có người thấy cái lợi thì sáng mắt nên sẵn sàng tìm cách hãm hại bạn. Tốt nhất, trước khi làm điều gì, bạn cần phải kiểm chứng thông tin rõ ràng.

Thổ khắc Thủy, bạn quá tự tin vào tình cảm giữa 2 người và nghĩ rằng người ấy rồi cũng sẽ bỏ qua tất cả mọi lỗi lầm của mình như mọi lần. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, bạn không trân trọng tình yêu của nửa kia thì đến một lúc nào đó, người ấy sẽ bỏ bạn mà đi.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm