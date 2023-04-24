Tử vi 12 con giáp hôm nay, thứ Hai 24/4/2023: Mão may mắn, Thìn có vận may, Tuất thăng quan tiến chức, Dậu mã đáo thành công

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Hai ngày 24/4/2023 hôm nay, vận tài lộc của tuổi Dần chuyển biến tích cực, đặc biệt nếu bản mệnh là người làm nghề tự do. Sự cố gắng của bản mệnh suốt bấy lâu nay đã được trả công hậu hĩnh.

Trong ngày này, người mang thai không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng Đông Bắc phía ngoài nhà kho và phòng giã gạo. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Con giáp này có thể xem xét mở rộng quy mô làm ăn, hợp tác. Hãy tin tưởng và điểm mạnh của bản thân chứ đừng vội hài lòng và cho phép bản thân ở mãi trong khu vực quen thuộc, thoải mái. Tài năng của bản mệnh còn có thể giúp bản mệnh vươn xa hơn nữa.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi hôm nay ngày 24/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão san sẻ những khó khăn cùng gia đình.

Công việc: Công việc người tuổi Mão đạt được đỉnh cao rất tốt, thường xuyên quan tâm đến chính sách của nhân viên, được mọi người quý mến.

Tình duyên: Tình cảm đến độ chớm nở, dù quen nhau ở hai nơi khác nhưng bạn luôn hướng tình cảm và quan tâm đến người ấy.

Tài lộc:Gia đình là hậu thuẫn đắc lực với bạn, hỗ trợ tài chính khi bạn cần.

Sức khỏe: Ngủ nhiều giúp năng lượng bạn tiêu hao, không bắt đầu ngày mới tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp Tương Phá gây họa, người tuổi Dậu cần cẩn thận trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, bởi không phải mối làm ăn nào thoạt nhìn hấp dẫn cũng đem lại lợi nhuận như hứa hẹn. Sự cả tin sẽ dễ khiến bạn sập bẫy kẻ xấu đấy.

Nếu còn thiếu kinh nghiệm thực tế, bạn cần dành thời gian học hỏi mọi người xung quanh và tiến những bước chậm mà chắc. Còn nếu nôn nóng làm giàu, bạn sẽ chỉ càng mất nhiều hơn được mà thôi. Làm giàu không trong một sớm một chiều mà rất cần sự kiên nhẫn.

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay Hỷ thần xuất hiện ở hướng Nam và Tài thần xuất hiện ở hướng Tây.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm