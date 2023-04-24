Tử vi ngày mới, thứ Hai 24/4/2023: 3 con giáp may mắn nhận cơn mưa tài lộc, TRÚNG ĐỘC ĐẮC TIỀN TỶ, nhận lộc cuối ngày, vàng bạc chất đầy nhà

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Hai ngày 24/4/2023 hôm nay, tuổi Sửu sẽ hoàn thành rất tốt các nhiệm vụ được phân công. Thậm chí, bản mệnh tìm ra cách giải quyết vấn đề mới mẻ, giúp tăng năng suất lao động, truyền động lực cho bạn bè và đồng nghiệp xung quanh.

Tiếc rằng vận trình tình cảm của bản mệnh lại chẳng mấy hài hòa. Có lẽ con giáp này quá tập trung cho sự nghiệp nên đã quên mất việc dành thời gian cho nửa kia. Hãy tìm cách hâm nóng cảm xúc trước khi mối quan hệ trở nên lạnh nhạt.

Những việc con giáp này đã làm từ trước đến nay ắt được lãnh đạo chú ý và đánh giá cao. Nếu hoàn cảnh phù hợp, tuổi Sửu nên đàm phán để được thăng chức, tăng lương. Chắc hẳn ai cũng sẽ muốn níu giữ một nhân viên tài năng như bản mệnh.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hôm nay ngày 24/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần vận trình hôm nay lận đận trong công việc, chưa ổn định.

Công việc: Trong công việc người tuổi Dần chưa có nhiều may mắn, công việc không hoàn thành đúng hướng, cấp trên chỉ trích.

Tình duyên: Người tuổi Dần đang yêu nhau vì tài chính chưa ổn định nên cả hai chưa tính tới tương lai, chuyện kết hôn.

Tài lộc: Hôm nay tiền tài có người chi trả, ăn uống có gia đình hỗ trợ chăm lo.

Sức khỏe: Sức khỏe rất đáng quý, dành thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thiên Quan ngáng trở, người tuổi Tuất dễ vướng vào chuyện thị phi trong ngày hôm nay. Kẻ xấu có thể vu họa, đặt điều, khiến người khác có ấn tượng xấu về bạn. Việc bạn cần phải làm chính là dùng hành động thực tế để chứng tỏ bản thân.

Đồng thời, dù làm trong lĩnh vực gì đi nữa, bản mệnh cũng hạn chế mâu thuẫn, va chạm với người quyền cao chức trọng. Những kẻ đó có thể lợi dụng quyền lực để gây khó dễ cho bạn trong tương lai, khiến công việc khó có thể tiến triển theo chiều hướng bạn mong muốn.

Thổ khắc Thủy, có thể bạn đang mắc phải sai lầm nghiêm trọng trong tình cảm đấy. Con giáp này đã đánh giá sai về những rung động của trái tim mình. Bạn không nên quá coi trọng những giá trị vật chất kẻo đánh mất tình yêu.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm