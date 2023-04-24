Đúng 14h 4 phút trưa hôm nay, thứ Hai 24/4/2023: Thần Tài hiển linh ban lộc cho 3 con giáp sau, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, lên đời đổi vận, ngồi không cũng giàu, đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 24/04/2023 09:00

Theo tử vi con giáp tháng 4, chúc mừng 3 tuổi sau nhận được lộc trời, Thần Tài ban cơn mưa tiền tài, tha hồ hưởng lộc.

Tuổi Tý 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Hai ngày 24/4/2023 hôm nay, tuổi Tý tìm được quyết tâm làm việc. Con giáp này không ngại hiện thực hóa ý tưởng của mình, cho dù mọi người xung quanh có bàn lùi.

Tất nhiên, kiên định với mục tiêu của bản thân là tốt, song bản mệnh vẫn cần phải chú ý tới ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài. Hãy lắng nghe ý kiến của người đáng tin cậy để có cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề, từ đó đưa ra giải pháp chính xác để thực hiện mục tiêu.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày tốt cho xuất hành, khai trương, giá thú nhưng tránh kiện tụng, tranh chấp. Vì thế, tuổi Tý nên sắp xếp công việc để thực hiện cho hợp lý, như vậy sẽ nhận được nhiều may mắn, dễ đạt thành công.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Thân

Đúng 14h 4 phút trưa hôm nay, thứ Hai 24/4/2023: Thần Tài hiển linh ban lộc cho 3 con giáp sau, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, lên đời đổi vận, ngồi không cũng giàu, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Tử vi vui hôm nay ngày 24/4/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu tìm cách tiếp cận người bạn thích, thường xuyên du lịch nước ngoài.  

Công việc: Người tuổi Sửu công việc được hoàn thành tốt, cấp trên luôn tích cực khen thưởng bạn. . 

Tình duyên: Tình cảm người tuổi Sửu luôn dành sự lãng mạn cho người yêu, thường có cử chỉ thân mật với người ấy. 

Tài lộc: Nhận nhiều tin vui, lộc đến bất chợt giúp bạn trả được nhiều khoản vay. 

Sức khỏe: Tập luyện kết hợp ăn uống điều độ, đúng bữa. 

Đúng 14h 4 phút trưa hôm nay, thứ Hai 24/4/2023: Thần Tài hiển linh ban lộc cho 3 con giáp sau, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, lên đời đổi vận, ngồi không cũng giàu, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Hợi giữ được tinh thần hăng hái, tích cực. Bạn sẵn sàng bắt tay vào công việc, dù cho đó là 1 nhiệm vụ khó khăn. Bạn coi đây là cơ hội để mình khẳng định bản thân, vươn tới nấc thang mới.

Người cần tham gia thi cử, tuyển chọn trong ngày thứ 2 cũng dễ đạt được thành tích cao. Bạn có cách hành xử đúng đắn, gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng. Rất có thể, bạn sẽ được nhận vào làm công việc mà mình luôn mơ ước. 

Tuy nhiên, trong ngày Thủy vượng, bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về xương khớp ở người già và người làm văn phòng. Nếu có thời gian, hãy tập luyện thể dục thể thao, chớ ngồi một chỗ quá lâu hoặc làm việc quá sức.

Đúng 14h 4 phút trưa hôm nay, thứ Hai 24/4/2023: Thần Tài hiển linh ban lộc cho 3 con giáp sau, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, lên đời đổi vận, ngồi không cũng giàu, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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