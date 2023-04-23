Phật Bà tỏa ánh hào quang vào đúng 3 ngày nhuận tới (24-26/4): 3 con giáp này lộc về tận tay, may mắn không ngừng, từ nguy hóa an, phước lành đều tới

Tử vi cho biết đúng 3 ngày tới (24-26/4), vận xui xung quanh con giáp tuổi Ngọ sẽ giảm bớt, vận may nhiều lên, sự nghiệp phát triển thuận lợi.

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn trong tháng 3 Âm lịch năm nay. Tài lộc hanh thông, họ còn được quý nhân chiếu cố, mọi việc thuận buồm xuôi gió, được dự đoán sẽ xoay chuyển mạnh mẽ.

Đồng thời, con giáp này cũng thường xuyên được quý nhân chỉ bảo, nắm bắt được nhiều cơ hội mới, giúp sự nghiệp phát triển thuận lợi hơn. Nguồn tài chính của họ cũng dồi dào hơn trước, không cần lo lắng trượt dốc.

Con giáp tuổi Ngọ thông minh, ít nói, tận tâm và tỉ mỉ. Họ có năng lực nắm bắt nhiều cơ hội khác nhau, chắc chắn sẽ đón nhiều triển vọng tốt, không còn bị người khác coi thường.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có chỉ số thông minh và chỉ số cảm xúc rất cao. Bản tính người tuổi này thân thiện và chân thành với mọi người. Họ là người rất coi trọng tình cảm.

Có thể đôi lúc tuổi Tý bướng bỉnh khiến người khác khó chịu. Bù lại họ thẳng thắn, nghiêm túc và không bao giờ bày trò xấu sau lưng mọi người.

Đúng 3 ngày tới (24-26/4) con giáp này vừa hên vừa may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Nhờ lối sống chân thành, vị tha của mình mà cuộc sống tuổi Tý ngày càng tốt đẹp. Hậu vận diễn ra suôn sẻ từ sự nghiệp, công việc đến hôn nhân, tài vận đều lên như diều gặp gió. Tất cả đều thập toàn thập mỹ khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tuổi Thìn

Theo văn hóa phương Đông, rồng biểu tượng cho sự thống trị và tham vọng. Vì vậy, con giáp này luôn gây ấn tượng bởi sự dũng mãnh, quyền lực, giàu sang cùng bản tính mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng. Đối với tuổi Thìn, họ luôn có sự bứt phá trong công việc, sự dứt khoát trong các quyết định, sự thẳng thắn trong từng câu nói, hành động nên rất được lòng người xung quanh.

Đúng 3 ngày tới (24-26/4), bản mệnh có xu hướng dám nghĩ dám làm, không ngại gian khó hay rủi ro. Bên cạnh công việc họ cũng là người sống tình cảm, hết lòng vì gia đình nên luôn được kính trọng, yêu mến, tiền bạc dồn về túi đủ đầy. Có lẽ vì vậy nên khi về già, tuổi Thìn hưởng phúc trăm bề, khiến người người ngưỡng mộ.

Là 1 người rất coi trọng sức khỏe, bản mệnh chăm sóc mình chu toàn từ hồi trẻ nên về già cũng có sức khỏe ổn định, dẻo dai. Vì vậy, ở ngưỡng tuổi trung niên trở đi, con giáp này không phải hao tâm tổn trí về vấn đề gì. Cuộc sống bình yên và ấm áp sẽ giúp tuổi Thìn sống vui, sống khỏe mỗi ngày.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm