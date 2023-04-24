Tử vi con giáp hôm nay, thứ Hai 24/4/2023: TOP 3 con giáp càng chăm chỉ càng giàu có, trời không phụ lòng người, khổ tận cam lai, nửa đời sau ung dung hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 24/04/2023 09:19

Tử vi dự báo rằng những con giáp sau chịu thương chịu khó nhất định sẽ đạt được kết quả như mong muốn.

Tuổi Mão 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 24/4/2023 hôm nay, công việc của tuổi Mão khó mà tiến triển thuận lợi. Con giáp này cảm thấy dường như tất cả mọi yếu tố đều đang cản trở mình chạm tay đến mục tiêu.

Tuy nhiên, trước khi đổ lỗi những tác động khách quan, bản mệnh cũng cần xem lại những việc làm của mình, bởi rất có thể bản mệnh đang mắc sai lầm ở đâu đó mà chưa nhận ra. Khi khắc phục được vấn đề này, mọi việc sẽ lại tiến triển đều đặn như trước.

Gia đình chính là điểm tựa của tuổi Mão mỗi khi gặp khó khăn, vì thế, bản mệnh đừng ngại ngần tâm sự, chia sẻ gánh nặng với nửa kia của mình. Đối phương rất sẵn sàng giúp phân tích vấn đề, truyền động lực để bản mệnh tiếp tục cố gắng.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Hợi

Tử vi con giáp hôm nay, thứ Hai 24/4/2023: TOP 3 con giáp càng chăm chỉ càng giàu có, trời không phụ lòng người, khổ tận cam lai, nửa đời sau ung dung hưởng lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tử vi vui hôm nay ngày 24/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay thoát khỏi tình trạng độc thân lâu năm.  

Công việc: Vận trình sự nghiệp người tuổi Thìn tương đối ổn định, có thời gian tìm hiểu và học thêm nhiều ngành nghề mới. 

Tình duyên: Người tuổi Thìn sau nhiều năm độc thân, hôm nay bạn có cơ hội thoát khỏi tình trạng độc thân nhờ quen biết một người hợp gu. 

Tài lộc: Tài chính phát triển hưng thịnh, tiền tài vượng phát ai cũng bất ngờ. 

Sức khỏe: Sức khỏe dẻo dai, chăm chỉ ăn uống đúng giờ giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt.  

Tử vi con giáp hôm nay, thứ Hai 24/4/2023: TOP 3 con giáp càng chăm chỉ càng giàu có, trời không phụ lòng người, khổ tận cam lai, nửa đời sau ung dung hưởng lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Kim sinh Thủy, con đường tình duyên của người tuổi Thân đang trải hoa hồng. Bản mệnh dễ dàng nhận thấy được ai là người thực lòng trân trọng và dành tình cảm cho mình, nhờ đó đưa ra được những sự lựa chọn chính xác. 

Với người đã có đôi có cặp, bạn mong muốn cùng người ấy gây dựng nên 1 gia đình hạnh phúc của riêng mình. Nếu tình cảm đã chín muồi, hai người có thể cùng bàn tính đến những chuyện xa xôi hơn. Mọi người xung quanh chắc chắn sẽ ủng hộ hai bạn.

Thiên Ấn chiếu mệnh, người tuổi Thân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên dễ được cấp trên khen ngợi, thậm chí được cất nhắc thăng chức, tăng lương. Bạn ngày càng tin tưởng vào bản thân mình và ngập tràn tinh thần quyết tâm, cố gắng.

Tử vi con giáp hôm nay, thứ Hai 24/4/2023: TOP 3 con giáp càng chăm chỉ càng giàu có, trời không phụ lòng người, khổ tận cam lai, nửa đời sau ung dung hưởng lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 12 con giáp hôm nay, thứ Hai 24/4/2023: Mão may mắn, Thìn có vận may, Tuất thăng quan tiến chức, Dậu mã đáo thành công

Tử vi 12 con giáp hôm nay, thứ Hai 24/4/2023: Mão may mắn, Thìn có vận may, Tuất thăng quan tiến chức, Dậu mã đáo thành công

Theo tử vi con giáp tháng 4, dự báo những con giáp sau có vận trình tài lộc, tình cảm, sức khỏe thay đổi vượt bậc.

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