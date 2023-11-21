Đúng 12h trưa 22/11: 3 con giáp phất lên ngoạn mục, lộc lá nở rộ, giàu có hết phần thiên hạ, cuộc sống dư dả, cả đời ấm no

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định, thứ Tư ngày 22/11/2023, tuổi Tuất không nên chủ quan trong bất kỳ tình huống nào. Bản mệnh sẽ phải đối mặt với nhiều căng thẳng và rắc rối liên quan đến tiền bạc, giấy tờ hoặc tài chính cá nhân.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, tuổi Tuất nên đặc biệt chú ý đến các vị trí như xương, đầu gối, bàn chân và sau ống chân. Tránh mọi nguy cơ tổn thương, va chạm, hoặc các thủ thuật y tế như mổ xẻ và châm chích ở những vị trí này.

Tuy nhiên, về mặt tình cảm lại có tin vui, con giáp này có cơ hội hóa giải những mâu thuẫn trong các mối quan hệ. Mọi hiểu lầm giữa bản mệnh và đối phương sẽ được giải quyết một cách dễ dàng, cả hai bên sẽ hiểu và thông cảm cho nhau hơn.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong 12 con giáp, tuổi Thìn là người có nét tính cách tao nhã, thông minh và có năng khiếu nghệ thuật. Qua đêm nay, con giáp này sẽ có cơ hội làm giàu nhờ tài năng nghệ thuật hoặc kỹ năng xã hội.

Con giáp tuổi Thìn có cơ hội việc làm liên quan đến nghệ thuật hoặc thẩm mỹ, chẳng hạn như thiết kế, sáng tạo hoặc biểu diễn nghệ thuật. Những cơ hội này sẽ mang lại cho tuổi Thìn sự thành công và “hài lòng” về mặt tài chính.

Người tuổi Thìn nên thể hiện hết tài năng và quyến rũ của bản thân, đồng thời duy trì sự cân bằng và công bằng. Con giáp này có thể đạt được nhiều cơ hội làm giàu hơn bằng cách làm việc với người khác hoặc thiết lập các mối quan hệ có lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi ngày 22/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão thể hiện năng lực chưa đúng lúc làm cho bạn cảm thấy tự ti.

Công việc: Người tuổi Mão thể hiện năng lực đúng nơi, đúng chỗ cho nhận lấy cơ hội.

Tình cảm: Hãy mang những niềm vui của bạn đến với người bạn yêu thương.

Tài lộc: Nguồn tài lộc thăng hạng, cố gắng nhiều.

Sức khoẻ: Cân đối sức khoẻ, chữa lành vết thương lòng.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.