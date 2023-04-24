Đúng 12h 2 phút trưa hôm nay, thứ hai 24/4/2023: TOP 3 con giáp được Thần Tài ban cơn mưa tài lộc, số mệnh vàng 10, nửa đời sau chỉ cần ung dung hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 24/04/2023 09:45

Tử vi 12 con giáp tháng 4 dự báo những con giáp này may mắn nhận lộc trời ban, tiền bạc chất đầy nhà.

Tuổi Ngọ 

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Hai ngày 24/4/2023 hôm nay, tuổi Ngọ vướng vào những rắc rối không hồi kết với đồng nghiệp. Dù bản mệnh cố gắng tập trung hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhưng xung quanh vẫn luôn có những kẻ tìm cách gây rối.

Khi mọi việc diễn ra không như ý, con giáp này cũng chớ nên quá nóng nảy, bởi những hành động bốc đồng sẽ khiến bản mệnh vướng vào những rắc rối lớn hơn. Hãy làm ngơ trước những lời bàn tán của kẻ xấu, kết quả công việc sẽ phơi bày trắng đen rõ ràng.

Vận trình tình cảm của người độc thân vẫn chưa có kết quả. Tuổi Ngọ không biết cách để bày tỏ tình cảm của mình nên chỉ có thể đứng từ xa quan sát đối phương, còn đối phương vẫn mơ hồ trước những hành động của bản mệnh.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão

Đúng 12h 2 phút trưa hôm nay, thứ hai 24/4/2023: TOP 3 con giáp được Thần Tài ban cơn mưa tài lộc, số mệnh vàng 10, nửa đời sau chỉ cần ung dung hưởng lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Tử vi hôm nay ngày 24/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay làm việc quên chăm sóc bản thân, lơ là bỏ bữa chính. 

Công việc: Công việc người tuổi Tý công danh đạt thành tựu lớn, chăm chỉ và nỗ lực trong công việc hiện tại giúp bạn đạt được thành quả hơn cả mong đợi.

Tình duyên: Tình cảm chưa có nhiều may mắn gặp được người tốt. 

Tài lộc: Không bao giờ trong túi bạn thiếu tiền, có đầy đủ và có thể dư dả chia sẻ với người có số phận kém may mắn hơn.     

Sức khỏe: Tìm đến cơ sở uy tín giúp bạn thư giãn vùng vai đau nhức.

Đúng 12h 2 phút trưa hôm nay, thứ hai 24/4/2023: TOP 3 con giáp được Thần Tài ban cơn mưa tài lộc, số mệnh vàng 10, nửa đời sau chỉ cần ung dung hưởng lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tam Hợp giúp sức, người tuổi Thìn có cơ hội gặp gỡ được người đồng chí hướng trong ngày thứ 2. Đôi bên không chỉ truyền động lực cho nhau mà còn cùng nhau phát triển dự án, khiến công việc tiến triển thuận lợi.

Người làm ăn kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng, nhờ thế mà những khách hàng cũ sẽ giới thiệu thêm cho bạn những khách hàng mới, khiến việc làm ăn không ngừng mở rộng, hứa hẹn một khoản thu kha khá.

Thổ khắc Thủy lại cho thấy bạn chưa quá sẵn sàng bước chân vào một mối quan hệ. Cho dù sự chăm sóc của người ấy khiến bạn cảm thấy rất an tâm và dễ chịu, song bạn lại không cho rằng mình đã phải lòng đối phương.

Đúng 12h 2 phút trưa hôm nay, thứ hai 24/4/2023: TOP 3 con giáp được Thần Tài ban cơn mưa tài lộc, số mệnh vàng 10, nửa đời sau chỉ cần ung dung hưởng lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

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