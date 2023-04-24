Tử vi ngày mới, thứ Hai 24/4/2023: Những con giáp sau có Hung tinh chiếu mệnh, cẩn thận rủi ro, tránh tiếp xúc nơi đông người, hạn chế gia tiếp với người lạ, không đến những nơi âm khí nặng

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Hai ngày 24/4/2023 hôm nay, tuổi Tỵ dễ tìm ra hướng phát triển mới phù hợp với mình, nhờ vậy mà tiền bạc chảy ầm ầm về trong túi. Bản mệnh không cần phải quá vất vả như mọi người xung quanh nhưng vẫn có thể rủng rỉnh tiền tiêu, không lo túng thiếu.

Về sức khỏe , theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở phía trong ở xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân.

Thậm chí, một số người còn có thể phát tài dựa vào may mắn, có thể là trúng thưởng, cũng có thể là những khoản đầu tư nằm im trước bỗng sinh lợi nhuận. Tuy nhiên khi cầm tiền trong tay, bản mệnh nên có hướng sử dụng đúng đắn, chớ tiêu pha lãng phí.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi vui hôm nay ngày 24/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ bận tâm đến lời người khác nói, thiếu chứng kiến bản thân.

Công việc: Người tuổi Ngọ hôm nay chưa có quyết định rõ ràng trong công việc, nên có suy nghĩ riêng của bản thân đưa ra ý kiến có chủ đích.

Tình duyên: Tình cảm cản trở bởi gia đình và người thân, cả hai khó khăn và hy vọng gia đình chấp nhận đối phương.

Tài lộc: Chưa có nhiều, vướng vào các khoản vay không cần thiết.

Sức khỏe: Thường xuyên thiếu ngủ, chất lượng giấc ngủ rất quan trọng cần đặc biệt chú tâm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi vui hôm nay ngày 24/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay thoát khỏi tình trạng độc thân lâu năm.

Công việc: Vận trình sự nghiệp người tuổi Thìn tương đối ổn định, có thời gian tìm hiểu và học thêm nhiều ngành nghề mới.

Tình duyên: Người tuổi Thìn sau nhiều năm độc thân, hôm nay bạn có cơ hội thoát khỏi tình trạng độc thân nhờ quen biết một người hợp gu.

Tài lộc: Tài chính phát triển hưng thịnh, tiền tài vượng phát ai cũng bất ngờ.

Sức khỏe: Sức khỏe dẻo dai, chăm chỉ ăn uống đúng giờ giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm