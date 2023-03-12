Đúng 12 giờ ngày 13/3, Nam Tào điểm 'sổ vàng', 3 con giáp tài lộc tăng gấp bội, của cải tăng thêm 10 con số, bất ngờ trúng lớn, nằm ‘duỗi’ mà ăn

Tâm linh - Tử vi 12/03/2023 17:09

Đúng 12 giờ ngày 13/3, 3 con giáp may mắn, vận mệnh khởi sắc, nằm trúng số phát tài, tiền tình đỏ rực.

Tuổi Tý

Đúng 12 giờ ngày 13/3, người tuổi Tý vận may nhân lên gấp 9 lần, cơ hội công việc và tiền bạc đều dồi dào. Tuy vậy, tuổi Tý có thể gặp căng thẳng trong công việc do đồng nghiệp không đáng tin cậy vậy nên người cầm tinh con chuột luôn phải cẩn trọng, đồng thời chuẩn bị kế hoạch dự phòng cho điều tồi tệ nhất. Tuổi Tý cũng được khuyên nên tiết kiệm và tránh cho vay tiền.

Hãy ưu tiên cho sức khỏe và thể chất, đồng thời tránh những chuyến đi vào ban đêm và tham gia quá nhiều cuộc hẹn. Tình yêu của người tuổi Chuột trong năm nay khá hứa hẹn.

Đúng 12 giờ ngày 13/3, Nam Tào điểm 'sổ vàng', 3 con giáp tài lộc tăng gấp bội, của cải tăng thêm 10 con số, bất ngờ trúng lớn, nằm ‘duỗi’ mà ăn - Ảnh 1
Đúng 12 giờ ngày 13/3, người tuổi Tý vận may nhân lên gấp 9 lần, cơ hội công việc và tiền bạc đều dồi dào. Ảnh minh họa: Internet

Người độc thân có thể tìm thấy tình yêu, trong khi những người đã kết hôn sẽ có cuộc sống hôn nhân thuận lợi hơn. Đối với các mối quan hệ khác, hãy dành thời gian để liên lạc lại, đoàn tụ và hòa giải.

Tuổi Mão

Nhiều người cho rằng những người tuổi Mão rất bình thường, không có thế mạnh gì nhưng thực tế, họ là những người có khả năng kiếm tiền rất tốt. Không chỉ có tầm nhìn xa mà người tuổi này còn thực sự rất khôn ngoan, tinh tường, nhạy bén.

Đúng 12 giờ ngày 13/3, họ gặt hái được thành quả trong công việc cũng như kinh doanh. Dù làm trong lĩnh vực nào, người tuổi Mão đều sẽ nâng cao được mức sống và giàu lên nhanh chóng. Con giáp này tưởng khó khăn nhưng họ luôn nỗ lực vượt qua, may mắn ngày càng đến gần.

Đúng 12 giờ ngày 13/3, Nam Tào điểm 'sổ vàng', 3 con giáp tài lộc tăng gấp bội, của cải tăng thêm 10 con số, bất ngờ trúng lớn, nằm ‘duỗi’ mà ăn - Ảnh 2
Đúng 12 giờ ngày 13/3, họ gặt hái được thành quả trong công việc cũng như kinh doanh. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ khá thông minh, mưu lược, làm việc gì cũng sắp xếp tỉ mỉ, không bao giờ có sơ hở.

Đương nhiên con giáp này cũng rất tự tin khẳng định năng lực của mình ở nơi làm việc, hòa đồng với mọi người, nhận được sự ủng hộ của đồng nghiệp, lãnh đạo.

Trong cả tháng 12, họ sẽ không bị tụt lại phía sau ở bất kỳ giai đoạn nào, không bị kẻ xấu ngáng chân. Con giáp tuổi Tỵ sẽ gặt hái được rất nhiều của cải, cuộc sống ngày càng no đủ.

Đúng 12 giờ ngày 13/3, người tuổi Tỵ được dự báo phát tài, cuộc sống may mắn về tài lộc và cả tình cảm. Họ dần dần cải thiện được cuộc sống của mình, mỗi ngày đều vui cười, hớn hở.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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