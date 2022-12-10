Đúng 11h trưa mai (11/12/2022), Thần Tài soi rọi lối đi, 3 con giáp từng bước vượt qua mọi sóng gió, thành công vượt trội, tài lộc mãn nhãn, tiền tài như mơ ước

Tâm linh - Tử vi 10/12/2022 17:20

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 11h trưa mai có 3 con giáp may mắn được sở hữu vận mệnh giàu sang phú quý, sự nghiệp có bước nhảy vọt đáng kể, cơ hội thăng tiến trải đầy đường đi nước bước sắp tới.

Tuổi Mão

Dám bứt phá, đối mặt với áp lực là một trong những tích cách nổi bật của người tuổi Mão. Kể cả trong mọi tình huống từ công việc cho tới kinh doanh các dự án đầu tư, con giáp này vẫn không hề tỏ ra e ngại mà ngược lại vô cùng tự tin với năng lực của mình. 

Tử vi dự đoán đúng 11h trưa mai (11/12/2022) con đường hậu vận của tuổi Mão diễn biến thuận lợi, con giáp may mắn đón vận khí cát lành, thiên thời- địa lợi- nhân hoà. Vừa được cục diện Tương sinh ngũ hành hỗ trợ, lại thêm Tử Vi cát tinh soi đường chỉ lối, con giáp may mắn này cứ thế mà làm ăn thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ thành chứ không còn cảm giác quá trúc trắc, khó khăn cản trở như trước.

Nói tóm lại dù làm việc gì thì những người này vẫn luôn có được thành công cho riêng mình, bởi họ có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, luôn đặt lợi ích của mọi người lên hàng đầu.

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Vừa được cục diện Tương sinh ngũ hành hỗ trợ, lại thêm Tử Vi cát tinh soi đường chỉ lối, con giáp may mắn này cứ thế mà làm ăn thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh người tuổi Hợi là những con người thật thà, ngay thẳng và rất tốt bụng. Họ dễ xúc động với những khó khăn, bất hạnh của người khác. Bởi vậy tuổi Hợi hay tham gia vào những hoạt động từ thiện để làm nhiều việc có ích cho xã hội.

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 11h trưa mai (11/12/2022) đây chính xác là thời điểm này mà vận mệnh của tuổi Hợi lên như diều gặp gió. Họ sẽ trở thành người quyền lực và sẽ được hưởng nhiều phúc khí trời ban. Nhìn chung, Hợi sẽ có cuộc sống viên mãn, vượng phát. 

Nếu làm ăn kinh doanh, tuổi Hợi có nhiều điểm mạnh cần phải được phát huy nhiều hơn. Với sự khéo léo trong giao tiếp, ứng xử, tuổi Hợi tạo dựng được nhiều mối quan hệ hợp tác làm ăn lớn.

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Họ sẽ trở thành người quyền lực và sẽ được hưởng nhiều phúc khí trời ban. Nhìn chung, Hợi sẽ có cuộc sống viên mãn, vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, khoảng thời gian đầu năm 2022 đến nay người tuổi Thân bị ảnh hưởng bởi 2 hung tinh là Hỏa tinh và Linh tinh khiến sự nghiệp không như ý, gặp nhiều mệt mỏi và lo âu.

Đúng 11h trưa mai con đường hậu vận của con giáp này sắp tới sẽ trở nên cực kỳ thuận lợi khi được cát tinh Thiên Hỷ che chở. Nếu biết nắm giữ cơ hội, người tuổi Thân không chỉ kiếm được bội tiền mà còn có cơ hội ngẩng cao đầu và tiến tới hạnh phúc mình mong muốn.

Ngoài ra, người tuổi Thân trong thời gian sắp tới cũng cần lưu ý về vấn đề sức khỏe, đặc biệt là gan, thận. Một số người có nguy cơ tái phát bệnh cũ, vì vậy cần để tâm chăm sóc, ăn uống đầy đủ hơn.

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Đúng 11h trưa mai con đường hậu vận của con giáp này sắp tới sẽ trở nên cực kỳ thuận lợi khi được cát tinh Thiên Hỷ che chở. - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

99% vé số Độc Đắc sổ lúc 17h ngày 10/12 gọi tên 3 con giáp sau: Ngọc Hoàng chiếu sáng, tài lộc hanh thông, sự nghiệp được quý nhân nâng đỡ, vận trình trải đầy vận may phú quý

99% vé số Độc Đắc sổ lúc 17h ngày 10/12 gọi tên 3 con giáp sau: Ngọc Hoàng chiếu sáng, tài lộc hanh thông, sự nghiệp được quý nhân nâng đỡ, vận trình trải đầy vận may phú quý

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 17h chiều nay có tới 3 con giáp may mắn trúng số tiền tỷ, Ngọc Hoàng cho hưởng sự nghiệp thuận lợi, quý nhân giúp đỡ thăng tiến vèo vèo, tài lộc dồi dào, vận trình sắp tới vạn sự hanh thông thuận lợi.

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