Đúng 10h ngày 14/12 kết lộc sai tài: 3 con giáp vượng quý vô cùng, làm ăn đại phát, phất lên vù vù, tiền sài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 14/12/2022 05:35

Tử vi cho thấy vào 10h sáng 14/12 này, 3 con giáp sau đón lộc may mắn trong sự nghiệp, làm ăn tăng lời nhanh, hợp đồng to nhỏ đều dễ về tay.

Tuổi Hợi

Đứng đầu trong những con giáp may mắn vào 10h sáng 14/12 đó chính là tuổi Hợi. Bước sang năm mới Qúy Mão, người tuổi Hợi sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới.

Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. 

Đúng 10h ngày 14/12 kết lộc sai tài: 3 con giáp vượng quý vô cùng, làm ăn đại phát, phất lên vù vù, tiền sài rủng rỉnh - Ảnh 1

Nếu mua sắm bất động sản trong năm này, tiền trong túi của người tuổi Hợi sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là năm tài chính xuất sắc của không ít những người sinh năm Hợi, và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Theo lý thuyết, đây là thế cục mang lại may mắn, thuận lợi. Nhưng không phải tất cả người tuổi Hợi đều suôn sẻ, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Những người tuổi Hợi sinh vào mùa thu đông, đặc biệt là mùa đông sẽ gặp nhiều điềm lành nhất.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thường nói ít làm nhiều. Con giáp này có khả năng giao tiếp tốt, biết tạo dựng nhiều mối quan hệ hữu hảo, có lợi cho việc phát triển sự nghiệp. Bản mệnh cũng thường xuyên đưa ra những ý kiến mới, có sự sáng tạo. Nhờ đó, tuổi Tuất có thế đạt được vị trí vững chắc trong công việc, khó thay thế.

Đúng 10h ngày 14/12 kết lộc sai tài: 3 con giáp vượng quý vô cùng, làm ăn đại phát, phất lên vù vù, tiền sài rủng rỉnh - Ảnh 2

Tử vi dự báo rằng vào 10h sáng 14/12, con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn về tài lộc, sự nghiệp thăng hoa. Bản mệnh được cấp trên đánh giá cao, có khả năng nhận thêm thưởng, tăng lương hoặc thăng chức.

Những người đang có ý định nhảy việc cũng có thể tìm được cơ hội tốt.

Tuổi Tuất cần nhớ kỹ, dù thành công đến đâu cũng phải giữu sự khiêm tốn, cầu tiến. Việc không ngừng nỗ lực vươn lên sẽ mang đến nhiều thành công bất ngờ cho bản mệnh, giúp cuộc sống thêm dư dả.

Tuổi Mão

Tử vi vào 10h sáng 14/12 cho thấy, người tuổi Mão sẽ gặp được cơ hội đổi đời, phất lên giàu có trong 1 nốt nhạc. Được thần tài chiếu cố, mọi dự định của con giáp đều được tiến hành suôn sẻ. Bản mệnh trong giai đoạn này kiếm tiền nhiều vô kể, chẳng những có được cuộc sống dư dả mà còn tích lũy được một khoản vốn cho việc phát triển sự nghiệp riêng sau này.

Đúng 10h ngày 14/12 kết lộc sai tài: 3 con giáp vượng quý vô cùng, làm ăn đại phát, phất lên vù vù, tiền sài rủng rỉnh - Ảnh 3

Mão hãy nhớ, con giáp càng làm việc thiện thì bản thân sẽ nhận càng nhiều phước lành. Vì vậy, Mão đừng ngại giúp đỡ những người xung quanh khi cần nhé.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Bước vào cuối tuần này, những con giáp sau đón nhận nhiều niềm vui tài lộc, có cơ duyên nhận khoản tiền lớ, vui mừng hết sảy.

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