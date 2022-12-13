3 tuổi mua "xe chở tiền", THẦN TÀI nhả vía, cuối tuần giàu sang, nhanh nhanh may túi "5 gang" đựng vàng đựng bạc, phú quý ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 13/12/2022 22:53

Bước vào cuối tuần này, những con giáp sau đón nhận nhiều niềm vui tài lộc, có cơ duyên nhận khoản tiền lớ, vui mừng hết sảy.

Tuổi Ngọ

May mắn được Tam Hội cục trợ vận nên Ngọ rất thuận lợi trong chuyện làm ăn vào cuối tuần. Nhờ bản tính hiền hòa, tốt bụng bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp. Ngọ cũng giỏi buôn bán luồn lách, thu hút khách hàng. Nếu đang mông lung với con đường trước mắt thì quý nhân sẽ chỉ ra giúp bạn những hướng đi thích hợp.

3 tuổi mua 'xe chở tiền', THẦN TÀI nhả vía, cuối tuần giàu sang, nhanh nhanh may túi '5 gang' đựng vàng đựng bạc, phú quý ngập tràn - Ảnh 1

Thực Thần trợ giúp Ngọ được lộc nhiều hơn mọi ngày. Nay là ngày bạn có lộc ăn uống, kiếm thêm được nhiều khoản phụ. Ngọ luôn biết cách để bản thân không phải xin xỏ, dựa dẫm tiền bạc bất cứ ai, tự làm tự ăn, không phụ thuộc.

Mặt tình cảm lên hương nhờ Hỏa dưỡng Thổ. Trong ngày đào hoa nở rộ, người thương nhau rồi lại về bên nhau. Tình yêu có khả năng hàn gắn mọi vết thương, đừng chỉ một mình ôm nỗi đau thương bất tận nhé, bạn xứng đáng được hạnh phúc.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng. Dù làm nghề gì và trong lĩnh vực nào, con giáp này cũng có thể nhanh chóng thích nghi và đạt vị trí nhất định. Tất nhiên, cũng có thời điểm tuổi Mùi gặp phải vận xui, công sức bỏ ra nhiều nhưng thành quả không đạt như ý muốn.

Tử vi dự báo rằng, tuổi Mùi sẽ thoát khỏi hạn của năm cũ và đón nhận vận trình suôn sẻ, khả quan hơn.

3 tuổi mua 'xe chở tiền', THẦN TÀI nhả vía, cuối tuần giàu sang, nhanh nhanh may túi '5 gang' đựng vàng đựng bạc, phú quý ngập tràn - Ảnh 2

Bước vào cuối tuần này, cuộc sống của tuổi Mùi có những chuyển biến tích cực trong nhiều phương diện, đặc biệt là chuyện tiền bạc. Bản mệnh có cơ hội mở mang thêm công việc, có dấu hiệu phát đạt trong kinh doanh, thu về lợi nhuận lớn.

Dù làm công ăn lương hay khởi nghiệp, tuổi Mùi đều có thể gặp được cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần nắm bắt được thời cơ, phát huy hết năng lực, con giáp này có thể gây dựng sự nghiệp vững chắc, tiền tài ngày một nhiều. Người làm ăn kinh doanh được Thần Tài chiếu cố. Người làm côn ăn lương cũng có thể được cân nhắc lên vị trí cao hơn.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là con giáp hiền lành, lạc quan, yêu đời. Bản mệnh sống thực tế, kiên nhẫn, bền bỉ và cực kỳ khôn khéo.

Mỗi khi gặp khó khăn, trở ngại, người tuổi Dần vẫn bình tĩnh, tìm cách giải quyết vấn đề. Cho dù có gặp phải thất bại thì họ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.

Bước vào cuối tuần này, vận trình của Dần có nhiều sự xáo trộn nhưng theo chiều hướng tích cực. Tài lộc của Dần ngày càng nở rộ. Bản mệnh giữ được thái độ sống tích cực, vận may liên tiếp gõ cửa.

3 tuổi mua 'xe chở tiền', THẦN TÀI nhả vía, cuối tuần giàu sang, nhanh nhanh may túi '5 gang' đựng vàng đựng bạc, phú quý ngập tràn - Ảnh 3

Không chỉ vậy, Dần còn được cấp trên trọng dụng, nhận được thêm công việc, dự án mới nên kiếm tiền về đầy túi. Người làm kinh doanh có cơ hội tiếp xúc với các đối tác, tạo tiền đề để hợp tác thành công.

Nhờ nắm bắt được những cơ hội phù hợp với bản thân nên Dần đảo ngược tình thế, vượt qua khó khăn, trở thành người giàu có trong tương lai.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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Vào ngày mai thứ Tư ngày14/12 cũng là ngày cực kỳ may mắn của 3 con giáp sau khi đường tiền tài và sự nghiệp đều thăng hoa rực rỡ, làm gì cũng may mắn theo chân.

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