Tuổi Dậu sở hữu tính cách thẳng thắn, chính trực, biết cách thể hiện cảm xúc của mình với người khác. Trong công việc, người tuổi Dậu chăm chỉ, siêng năng, biết cách xây dựng và vun đắp các mối quan hệ, nhờ vậy mà họ dễ gặp được nhiều cơ hội đổi đời.

Mặt khác, người tuổi Dậu cũng không ngại đối mặt với thử thách, khó khăn. Càng gian nan, khó khăn họ lại càng tỏa sáng và học được nhiều bài học hơn, làm tiền đề để phát triển vượt bậc về sau.

Vào cuối tuần, vận may của người tuổi Dậu bắt đầu ập đến, nửa đầu năm nếu biết nắm bắt cơ hội, trau dồi bản thân đủ đầy sẽ phất lên nhanh chóng ở cuối năm. Lúc này tiền tài của cải đều tăng lên nhanh như diều gặp gió, cuối năm có thể mua được cả nhà lẫn xe.

Tuổi Tý

Lục Hợp Thái Tuế xuất hiện, người tuổi Tý gặp may trong những vấn đề đòi hỏi sự hợp tác, thương lượng, đàm phán. Các mối quan xã giao hài hòa sẽ mang đến cho bạn những ngày cuối tuần khá dễ chịu. Bạn luôn biết cách để tạo được bầu không khí dễ chịu với người đối diện, giúp quá trình trao đổi diễn ra êm đẹp.

Thực Thần xuất hiện còn dự báo hôm nay cũng là ngày thích hợp để Tý bắt đầu khởi nghiệp hoặc mở rộng lĩnh vực kinh doanh, cho mình cơ hội kiếm tiền ngoài thu nhập từ công việc chính. Có thể ban đầu sẽ gặp chút khó khăn nhưng nếu vượt qua được thì thành quả rất đáng mong đợi.

Phương diện tình cảm trong ngày này cũng không có gì phải lo lắng. Các mối quan hệ đều rất bình ổn, đôi lứa thoải mái bày tỏ tình cảm với nhau, người yêu lâu thì đây cũng là thời điểm để bàn tính chuyện trăm năm, cho nhau cơ hội để sớm tối chăm sóc cho nhau.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ nhận được nhiều tin vui sự nghiệp vào cuối tuần. Bản mệnh vượt qua được khó khăn, khẳng định được điểm mạnh của bản thân với lãnh đạo.

Rất có thể cấp trên sẽ cân nhắc Tỵ lên một vị trí cao hơn, không để tài năng của Tỵ uổng phí. Điều này chứng tỏ Tỵ sẽ được chạm tay vào mức lương đáng mơ ước. Bản mệnh sẽ không chỉ dư dả trong 1 khoảng thời gian ngắn mà còn cải thiện được mức sống của mình từ nay về sau.

Phương diện tài lộc của người làm ăn kinh doanh cũng rất phát triển. Có lẽ đây là lúc Tỵ đã chuẩn bị đầy đủ các yếu tố nhân lực và vật lực, sẵn sàng đối đầu với đối thủ cạnh tranh. Tỵ có thể gây ấn tượng với khách hàng, thu về nguồn lợi nhuận khả quan.

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