Tuổi nào tiền bạc dễ 'bay hơi', tình cảm bất trắc vào những ngày cuối tuần (17-18/9/2022)?

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 14:00

Tiền mất tật mang, các tuổi này được dự đoán cần phải cần thận trong hai ngày cuối tuần của dịp nghỉ lễ.

Tuổi Sửu

Theo dõi tử vi cuối tuần này, người tuổi Sửu được dự đoán dễ xảy ra mâu thuẫn với người khác khiến tinh thần của bạn khá sa sút, nhìn đâu cũng thấy khó chịu. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc một ai đó gây ra sai sót, ảnh hưởng tới cả bạn nên bạn rất khó để cho qua mọi thứ một cách dễ dàng.

 

Tuy nhiên đã là con người thì ai cũng đôi lần mắc sai lầm. Bạn không nên đem tiêu chuẩn của bản thân áp đặt vào người khác vì mỗi người có tư duy và cách tiếp cận vấn đề khác nhau. Bạn có thể nhắc nhở, hướng dẫn đối phương để giảm thiểu hậu quả ảnh hưởng tới bạn.

 

Chẳng những vậy vận trình tình cảm của bản mệnh có thể gặp trục trặc, gia đạo bất an, nhiều chướng ngại xuất hiện trong tình yêu đôi lứa. Tuy nhiên nếu con giáp này và nửa kia có thể cùng vượt qua giai đoạn này thì tình cảm sẽ ngày càng trở nên gắn kết, bền vững lâu dài hơn.

 

Tuổi Tý

Do có hung vận khá lớn cản trở nên vận trình của Tý ngập tràn biến động bất lợi. Đây là dấu hiệu cảnh báo Tý làm việc gì cũng phải cẩn thận.

Cuối tuần, Tý có thể tranh cãi với người xung quanh vì nhiều nguyên nhân. Chủ yếu là do quan điểm và cách thức làm việc trái ngược nhau. Giữa bạn và đối phương không có sự dung hòa, hỗ trợ lẫn nhau nên mâu thuẫn rất dễ hình thành trong quá trình làm việc chung. Điều này có thể khiến hiệu quả công việc giảm sút, cấp trên không hài lòng.

Tuổi nào tiền bạc dễ 'bay hơi', tình cảm bất trắc vào những ngày cuối tuần (17-18/9/2022)? - Ảnh 1
Tý nên nhìn nhận lại bản thân mình xem có sai sót, khuyết điểm nào không. Từ đó thay đổi bản thân mình trước khi ngồi trách móc người khác.

Chuyện tình cảm trong 2 ngày cuối tuần có nhiều rạn nứt. Hai bạn nên dành cho nhau nhiều thời gian hơn thay vì thân ai nấy lo như hiện tại.

Tuổi Mùi

 

Cuối tuần này, người tuổi Mùi cần phải học cách lắng nghe nhiều hơn để không tự đẩy bản thân vào những tình huống bất lợi.

Dường như bản mệnh đang quá tự tin với năng lực của mình nên không thích nghe lời góp ý của bất cứ ai, khiến mọi người đánh giá bản mệnh là người bảo thủ và cứng nhắc. Các mối quan hệ với người xung quanh cũng vì thế mà thiếu đi sự hài hòa. Lúc này hãy biết cân bằng cảm xúc, bình tĩnh đối mặt với những điều xảy ra với mình. Mùi yên tâm, mọi việc rồi sẽ qua đi chỉ cần bạn cố gắng, nỗ lực hết sức mình.

Bạn còn được nhắc nhở cần cẩn trọng với vấn đề tiền bạc bởi bạn đang tiêu xài quá nhiều, nhất là trong những ngày nghỉ lễ này. Nếu cứ tiếp tục như hiện tại thì Mùi sẽ gặp nhiều khó khăn và phải vay mượn trong tương lai.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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