Tuần từ 13/6-19/6: 3 con giáp cần cẩn trọng tránh SAO QUẢ TẠ RƠI TRÚNG ĐẦU, dễ gặp vận xui, thị phi đeo bám, làm một mất mười, hao tài tốn của, ôm bực vào thân

Tuần từ 13/6-19/6, tuổi Tý gặp nhiều khó khăn, công việc bấp bênh, vướng phải nhiều thị phi. Tý thuộc Thủy, Mão thuộc Mộc. Theo ngũ hành, Thủy sinh Mộc. Nên nếu ví Tý (Thủy) là mẹ thì Mão (Mộc) được coi như con.

Trong cuộc sống, tuổi Tý dễ rơi vào hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là dễ vấp phải tranh cãi với người khác dẫn đến làm việc gì cũng không ổn. Ngoài ra, chuyên hôn nhân gia đình của tuổi Tý cũng không được thuận buồm xuôi gió.

Trong trường hợp Tý vượng thì Thủy vượng, nước vượng quá, cây sẽ bị ngập úng sẽ không sống được; còn Mão vượng tức là Mộc vượng, cây vượng quá sẽ hút hết nước. Vì vậy, dù Thủy sinh Mão nhưng nếu quá trình gây mất cân bằng thì sẽ khắc nhau.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có tính cách nóng vội, hay biểu lộ cảm xúc nên chuyện tình cảm đã xấu lại càng bất lợi, dễ xảy ra tranh cãi với chồng, người yêu hay người thân trong gia đình, nếu không biết kiềm chế dễ xảy ra chia ly.

Trong năm 2021 người tuổi Thìn vốn có vận thế không tốt. Đặc biệt là tuần từ 13/6-19/6 lại thêm họa tiểu nhân nên công việc không được mấy thuận lợi, đường công danh gặp phải nhiều trắc trở, thi cử ít gặp may mắn, thành công.

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Đây là thời gian khá xui xẻo về tiền bạc, tài lộc đối với người tuổi Thìn nếu không cẩn thận sẽ dễ mất tiền của, tài chính khó khăn, tiền bạc túng thiếu.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có tính cách hoạt bát, kết giao nhanh chóng nên rất thuận lợi trong kinh doanh. Nhưng đôi khi nó cũng mang lại không ít rắc rối trong chuyện tình cảm.

Đối với người độc thân, khó tìm được sự đồng điệu trong cuộc sống. Đối với những ai đã có gia đình cần chú ý sự rạn nứt, chính vì thế cần dành nhiều thời gian bên gia đình.



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Người tuổi Thân cần tránh những rắc rối do đồng nghiệp mang lại, đây cũng là trở ngại lớn trong con đường thăng tiến của người tuổi Thân trong năm 2022. Đặc biệt lưu ý tuần từ 13/6-19/6 để tránh rủi ro không đáng có, cần tập trung hơn vào công việc được giao để tránh những bất trắc có thể xảy đến.

Về tiền bạc, họ cần nên cân nhắc trong vấn đề đầu tư cũng như chi tiêu của mình. Nếu có ý định làm ăn thì nên chọn những người có uy tín, tránh nghe những lời dụ dỗ của người khác khiến tiền bạc thất thoát.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.