Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần là con giáp mạnh mẽ, quyết đoán. Trong công việc cũng như cuộc sống, con giáp này là người lạc quan, sôi nổi. Trong đám đông, họ luôn trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Tháng 8 dương sang, con giáp này có sự nghiệp thăng tiến, tiền tài đầy ắp. Người tuổi này làm kinh doanh thì tài lộc rất tốt, buôn may bán đắt. Người tuổi này được sao tốt chiếu mệnh nên gặp được đối tác tin cậy.

Con giáp tuổi Hổ tính cách đa nghi, khó tin người khác. Trong các mối quan hệ, họ thường một lòng một dạ, giàu tình cảm, khảng khái và có khiếu hài hước.

Các thương vụ của họ đều thu về thành quả như mong đợi. Người tuổi Dần kiếm được nhiều tiền, lại biết cách đầu tư tiền bạc nên ngày một giàu có. Sau một thời gian tích lũy, họ có thể mua được tài sản có giá trị.

Tuổi Ngọ

Tử vi tuần tới cho thấy, tuổi Ngọ luôn là con giáp vô cùng chăm chỉ. Họ làm việc với thái độ nhiệt tình, nỗ lực hết sức. Dù gặp phải khó khăn, họ cũng không ngại bỏ công suy nghĩ, tìm cách giải quyết, không chịu đầu hàng số phận. Sự cố gắng của tuổi Ngọ được mọi người công nhận. Càng về sau, con giáp này càng nhận được nhiều công việc quan trọng, mang lại lợi nhuận cao.

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Những người làm ở vị trí lãnh đạo có tâm nhìn xa trông rộng, kinh nghiệm dày dặn giúp họ đưa ra quyết định chính xác, mang lại lợi ích lớn cho tập thể.

Nhờ những yếu tốt này, tuổi Ngọ được dự báo là một trong những con giáp có số phát tài trong thời gian tới. Khối tài sản của họ tăng lên không ngừng, cuộc sống về sau càng ngày càng sung túc.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ có duyên tiền bạc trong tháng 8, 9 và 10. Con giáp này có vận quý nhân tốt, dù gặp khó khăn trong công việc thì cũng được người khác giúp sức tháo gỡ.

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Tuổi Tỵ biết giữ gìn, vun đắp các mối quan hệ tiềm năng thì tài vận càng ngày càng phát triển tốt đẹp. Đặc biệt, trong tuần đầu tiên của tháng 8, con giáp này có thể nhận được các cơ hội thăng tiến, lương thưởng ngày một dồi dào.

Nếu nắm bắt cơ hội, tuổi Tỵ có thể đạt được nhiều thành tựu đáng nể hơn. Ngoài ra, tuổi Tỵ không nên bỏ qua những nhân duyên tốt trên con đường tình duyên.

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