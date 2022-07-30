Vào 0h ngày 31/7: Lộc về ngày cuối tháng trở tay không kịp, 3 con giáp vận đỏ kéo đến, mua xổ số sẽ trúng giải rất cao, tiền tài tăng như vũ bão, cuộc sống giàu sang đang đón chờ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi tính tình hiền lành, hòa đồng. Tuy nhiên, họ lại là người thiếu quyết đoán. Trước cơ hội, họ sợ rủi ro nên thường chần chừ.

Ở nơi làm việc, người tuổi Mùi cần sôi nổi, mạnh mẽ hơn. Khi cơ hội đến với mình, con giáp này đừng chần chừ mà hãy cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu.

Con giáp này cũng là người có tính cách khá thất thường. Đây cũng là điểm khiến họ dễ làm mất lòng người khác.

Ảnh minh họa

Ngày cuối tháng 7, con giáp tuổi Mùi có thêm cơ hội thể hiện năng lực của bản thân. Thái độ cầu thị của họ giành được sự đánh giá cao từ lãnh đạo. Con giáp tuổi này cần chăm chỉ, chỉn chu hơn nữa trong công việc. Đây cũng là bí quyết để họ có cơ hội thăng tiến, từ đó kiếm thêm thu nhập.

Những người làm kinh doanh sẽ tiếp cận được nhiều khách hàng. Công việc của họ sau thời gian trì trệ, giờ đã phát triển thuận lợi, mang về nguồn thu tương đối lớn.

Tuổi Ngọ

Tử vi nói rằng con đường tài lộc của tuổi Ngọ sẽ cực kỳ hanh thông trong ngày cuối cùng của tháng 7. Dù làm ở lĩnh vực gì, con giáp này cũng có thể gặt hái thành quả tốt, phù hợp với công sức đã bỏ ra.

Người làm công ăn lương có thể được tăng lương hoặc nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với thành tích mà mình tạo ra.

Ảnh minh họa

Người làm ăn kinh doanh không còn phụ thuộc vào ý kiến của người khác. Đây là giai đoạn đầu óc của tuổi Ngọ trở nên minh mẫn, sáng suốt hơn và có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Tuổi Ngọ có thể tìm được những mối hợp tác, làm ăn tốt hơn, đem về nhiều tài lộc, kinh tế ngày một vững vàng.

Tuổi Thân

Tuổi Thân vốn ham học hỏi, hay tò mò. Đối với những người tuổi Thân còn đi học, trong khoảng thời gian nửa tháng tới, họ sẽ đạt được những thành tích rất ấn tượng.

Trong khi đó, những người tuổi Thân đã đi làm nhưng có sở thích, đam mê riêng thì có thể thử phát triển được sở thích đó của mình thành công việc thứ 2, từ đó kiếm thêm một khoản thu nhập. Đặc biệt, trong ngày mai, nếu người tuổi Thân quyết định mua xổ số thì khả năng trúng giải cũng khá cao.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.