Tuần thứ 3 tháng 5 THẦN TÀI GIÁ ĐÁO: 3 con giáp tiền ùa tới tấp vào nhà, làm 1 lãi 10 tha hồ hưởng giàu sang ngút trời

Tâm linh - Tử vi 27/04/2023 23:27

Khổ tận cam lai, sau những cực khổ, vất vả 3 con giáp giàu có này sẽ uống no lộc trời, tiền ùa vào túi, cứ thế mà giàu trong tuần thứ 3 tháng 5/2023.

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp dự báo mọi việc làm của tuổi Tuất diễn ra dễ dàng. Tinh thần làm việc thoải mái giúp cho người tuổi này có thể hoàn thành nhiều nhiệm vụ cùng một lúc. Song, bản mệnh cũng cần cố gắng sắp xếp công việc sao thật khoa học để giảm bớt áp lực lên mình. 

Tình cảm chưa có nhiều điều mới mẻ. Đối phương và bạn liên tục dành cho nhau những sự quan tâm ân cần. Ngoài ra, người độc thân tìm được “bến đỗ” đời mình sau bao ngày nỗ lực kiếm tìm.  

Tuần thứ 3 tháng 5 THẦN TÀI GIÁ ĐÁO: 3 con giáp tiền ùa tới tấp vào nhà, làm 1 lãi 10 tha hồ hưởng giàu sang ngút trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, là một ngày bội thu với tuổi Dậu khi tài vận khởi sắc rực rỡ. Việc kinh doanh buôn bán hanh thông, suôn sẻ, giúp cho con giáp này thu về lợi nhuận rủng rỉnh cho mình. Các mối quan hệ làm ăn cũng đang được cát vận hậu thuẫn nên diễn ra hết sức suôn sẻ. Tuổi Dậu có thể tranh thủ cơ hội này để mở rộng hợp tác, tăng cường ngoại giao, tìm kiếm nhiều cơ hội cho tương lai. Chỉ cần bản mệnh chịu xông xáo thì mọi việc đều như ý.

Về mặt tình cảm, con giáp này và nửa kia có thể hóa giải rất nhiều hiểu lầm trước đó. Sau cơn mưa trời lại sáng, mối quan hệ trải qua bão dông lại càng khiến cả hai trân trọng đối phương nhiều hơn.

Tuần thứ 3 tháng 5 THẦN TÀI GIÁ ĐÁO: 3 con giáp tiền ùa tới tấp vào nhà, làm 1 lãi 10 tha hồ hưởng giàu sang ngút trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng tuổi Tý trôi qua trong bình yên và thuận lợi. Con giáp này có thể làm mọi việc theo ý mình mà không lo gặp bất cứ trở ngại nào, lại luôn có sự trợ giúp của mọi người. Con giáp này sẽ có được một tâm thế tràn năng lượng. Ngày này, tuổi Tý đã có sẵn những kế hoạch và dự định trong công việc của mình vì thế ngày hôm nay thật sự rất nhàn nhã.

Các mối quan hệ trong ngày đều diễn ra tốt đẹp. Bản mệnh có thể tranh thủ cơ hội này đi thăm họ hàng, bạn bè, đối tác để củng cố mối quan hệ thêm bền chặt. Việc này không chỉ có lợi về mặt tinh thần mà còn có thể hữu ích cho con giáp này trong tương lai.

Tuần thứ 3 tháng 5 THẦN TÀI GIÁ ĐÁO: 3 con giáp tiền ùa tới tấp vào nhà, làm 1 lãi 10 tha hồ hưởng giàu sang ngút trời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Sau 17h04 ngày 27/4: Số trời định sẵn mệnh dát vàng, 3 con giáp này rũ sạch xui xẻo để đổi vận giàu sụ trong 3 tháng cuối năm 2023

Sau 17h04 ngày 27/4: Số trời định sẵn mệnh dát vàng, 3 con giáp này rũ sạch xui xẻo để đổi vận giàu sụ trong 3 tháng cuối năm 2023

Dưới sự hậu thuẫn của cát tinh có thể trở nên giàu có như hổ mọc thêm cánh, đánh đâu thắng đó, vơ vét hết lộc lá thiên hạ

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi du bao tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Ném vài đồng lẻ cho người ăn xin, tôi chết sững khi người ấy ngẩng đầu

Ném vài đồng lẻ cho người ăn xin, tôi chết sững khi người ấy ngẩng đầu

Tâm sự 48 phút trước
Một nhúm lông mèo trên áo chồng khiến vợ sinh nghi, sự thật sau đó làm cô chết lặng

Một nhúm lông mèo trên áo chồng khiến vợ sinh nghi, sự thật sau đó làm cô chết lặng

Tâm sự 54 phút trước
Thấy vợ cũ vẫn đi chiếc xe cũ, tôi mỉa mai không ngờ sự thật khiến mình ê chề

Thấy vợ cũ vẫn đi chiếc xe cũ, tôi mỉa mai không ngờ sự thật khiến mình ê chề

Tâm sự 55 phút trước
Nợ nần chồng chất, vợ chồng tôi cầu cứu mẹ chồng nhưng bị từ chối, rồi bà lại tìm đến vay tiền

Nợ nần chồng chất, vợ chồng tôi cầu cứu mẹ chồng nhưng bị từ chối, rồi bà lại tìm đến vay tiền

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Tiếng động dưới bếp lúc nửa đêm khiến nàng dâu cầm gậy đi kiểm tra, cảnh tượng sau đó khiến cô bật khóc

Tiếng động dưới bếp lúc nửa đêm khiến nàng dâu cầm gậy đi kiểm tra, cảnh tượng sau đó khiến cô bật khóc

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày đầy tháng cháu nội, lý do phía sau khiến tôi sững sờ

Bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày đầy tháng cháu nội, lý do phía sau khiến tôi sững sờ

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Trao đôi khuyên tai cho vợ, tôi không ngờ khoảnh khắc ấy lại mở ra một bí mật

Trao đôi khuyên tai cho vợ, tôi không ngờ khoảnh khắc ấy lại mở ra một bí mật

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Tưởng hôn nhân viên mãn với cô vợ hiền, người đàn ông bàng hoàng vì sự thật phía sau

Tưởng hôn nhân viên mãn với cô vợ hiền, người đàn ông bàng hoàng vì sự thật phía sau

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Vừa đi công tác về, tôi tặng vợ đôi khuyên tai rồi bàng hoàng khi em quỳ xuống nói một điều

Vừa đi công tác về, tôi tặng vợ đôi khuyên tai rồi bàng hoàng khi em quỳ xuống nói một điều

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy