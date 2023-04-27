Tuần đầu tiên của tháng 5/2023: 3 con giáp kiếm tiền dễ như trở bàn tay, may mắn ngập trời, kiếm tiền cực đỉnh, giàu sang vô đối, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 27/04/2023 01:49

Số trời đã định, 3 con giáp may mắn nhất tuần từ (1/5 - 7/5) này sẽ liên tục nhận tin vui tài lộc, hỷ sự ập vào nhà tới tấp

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn gặp vận quý nhân, công việc thuận lợi. Với những ai làm kinh doanh thì đây là thời điểm hoàn hảo để mở rộng và phát triển sự nghiệp cho riêng mình.

Chuyện tình cảm có chút cãi vã vì hai người có nhiều điều bất đồng trong quan điểm sống. Bạn và người ấy cần có cuộc nói chuyện nghiêm túc hơn, nhất là trong vấn đề tiền bạc.

Tuần đầu tiên của tháng 5/2023: 3 con giáp kiếm tiền dễ như trở bàn tay, may mắn ngập trời, kiếm tiền cực đỉnh, giàu sang vô đối, đại phú đại quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tam Hội giúp sức, người tuổi Dần làm việc gì cũng thuận lợi do nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Bạn hoàn thành những nhiệm vụ tưởng chừng khó khăn một cách vô cùng nhanh chóng. Người làm ăn kinh doanh cũng có thể tranh thủ ký kết hợp đồng hoặc giao lưu với đối tác, hứa hẹn bạn sẽ tìm được người cùng chung mục tiêu, đôi bên hợp tác ăn ý để đem về khoản tiền rủng rỉnh trong tương lai.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, nhân thần ở phía ngoài khớp cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Tuần đầu tiên của tháng 5/2023: 3 con giáp kiếm tiền dễ như trở bàn tay, may mắn ngập trời, kiếm tiền cực đỉnh, giàu sang vô đối, đại phú đại quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những hành động của bản mệnh tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng cũng đủ để người khác đánh giá. Hãy rèn luyện bản thân trở thành người có chừng mực hơn, như vậy thì cuộc sống mới có thể thuận lợi, hạn chế những mâu thuẫn, phân tranh.

Mối quan hệ giữa bản mệnh và đối phương rơi vào trạng thái căng thẳng. Có thể trong chuyện này, không ai là người sai cả, chỉ là hai người chưa hiểu nhau mà thôi. Con giáp này nên chủ động xuống nước để hàn gắn lại mối quan hệ giữa hai người trước khi tình yêu dần tan vỡ.

Tuần đầu tiên của tháng 5/2023: 3 con giáp kiếm tiền dễ như trở bàn tay, may mắn ngập trời, kiếm tiền cực đỉnh, giàu sang vô đối, đại phú đại quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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