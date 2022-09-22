Tuần sau (26/9-2/10) những con giáp sau làm chuyện gì cũng hỏng, gia đạo bất hòa, ở cơ quan gây mất lòng mọi người, cấp trên nghi ngờ, cấp dưới ganh ghét, khách hàng mất lòng tin

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 19:03

Nhà tiên tri gửi lời chia buồn cho 3 con giáp vào tuần này gặp phải hạn tiểu nhân, làm gì cũng dễ bị phá, mọi chuyện đều khó thành công, tinh thần lao đao, suy sụp.

Tuổi Tý

Tuần sau (26/9-2/10) những con giáp sau làm chuyện gì cũng hỏng, gia đạo bất hòa, ở cơ quan gây mất lòng mọi người, cấp trên nghi ngờ, cấp dưới ganh ghét, khách hàng mất lòng tin - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Theo tử vi tuần sau (26/9-2/10), người tuổi Tý khó mà thoát khỏi được cạm bẫy của những kẻ tiểu nhân. Bản mệnh sẽ rất khó khăn để hoàn thành công việc của mình bởi bản mệnh đang bị những kẻ xấu bụng đặt điều nói xấu rất nhiều.

Những tưởng “cây ngay không sợ chết đứng”, nhưng trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, chỉ 1 tin đồn thất thiệt cũng có thể gây ra hậu quả nặng nề hơn con giáp này tưởng tượng rất nhiều.

Đa số người tuổi Tý sẽ chủ quan, không hề để tâm đến những lời thị phi kia, nhưng thực sự thì con đường công danh sự nghiệp của họ sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, thành công tưởng chừng ở ngay trong tầm tay rồi mà còn bị tuột mất do tiểu nhân rèm pha.

Tuổi Dậu

Tuần sau (26/9-2/10) những con giáp sau làm chuyện gì cũng hỏng, gia đạo bất hòa, ở cơ quan gây mất lòng mọi người, cấp trên nghi ngờ, cấp dưới ganh ghét, khách hàng mất lòng tin - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu vốn là những người chịu thương, chịu khó, chăm chỉ kiếm tiền. Tuy nhiên, tuần sau (26/9-2/10) là thời gian kém may mắn khi thành quả không được như ý. Mặc dù đã cố gắng hết sức thì bạn vẫn bị cấp trên quở trách vì sai sót trong công việc. Thời gian này cách làm việc của bạn thực sự có chút chểnh mảng, phải xem lại thái độ của mình nhé.

Cùng với đó, việc đầu tư không đúng chỗ cũng khiến tiền bạc không cánh mà bay. Chính vì thế, đừng liều lĩnh quá khi chưa nhìn thấy cơ hội kiếm tiền. Phải bình tĩnh, lắng nghe ý kiến của người khác nhất là người đáng tin cậy. Hơn nữa phải biết khiêm tốn, nhường nhịn.

Tuổi Thân

Tuần sau (26/9-2/10) những con giáp sau làm chuyện gì cũng hỏng, gia đạo bất hòa, ở cơ quan gây mất lòng mọi người, cấp trên nghi ngờ, cấp dưới ganh ghét, khách hàng mất lòng tin - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Do kẻ tiểu nhân luôn rình rập tìm cách ám hại mà người tuổi Thân sẽ phải làm việc vất vả hơn khoảng thời gian trước đó khá nhiều. Năm 2022, đặc biệt là tuần sau (26/9-2/10), bạn mất công mất sức làm việc mà chưa chắc đã thu về kết quả như mong đợi.

Trong thời điểm vận quý nhân kém sắc, bạn tốt nhất không nên nghĩ đến việc dựa dẫm vào người khác mà hãy tự lực cánh sinh, cố gắng duy trì suy nghĩ tích cực, tìm ra cơ hội trong khó khăn.

Người làm công ăn lương nhận thấy công việc hiện tại có nhiều bấp bênh, đã không được lãnh đạo ủng hộ lại thường xuyên bị kẻ tiểu nhân điều tiếng nên bạn không được giao cho những nhiệm vụ quan trọng, dù đạt thành tích tốt những vẫn khó mà thăng tiến.

Người làm ăn kinh doanh gặp nhiều bất lợi trong đầu tư buôn bán. Bản mệnh bị kẻ xấu phá hoại nên công việc khó tiến triển, dễ mắc phải rắc rối trong việc hợp tác làm ăn.

Vì thế, bạn chớ nên tin người một cách quá dễ dàng, có muốn khởi nghiệp, tự đứng trên đôi chân của mình thì cũng cần hết sức cẩn thận, tránh hành động bốc đồng, mù quáng.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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