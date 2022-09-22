Đại nạn xui xẻo sắp ập đến với 3 con giáp trong 5 ngày tới (23-27/09) của cải hao tốn, sự nghiệp tụt dốc, tài lộc khó vào túi, kiếm 1 mất 10, khó kiểm soát chi tiêu, đầu tháng như đại gia, cuối tháng như ăn mày

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 16:16

Top 3 con giáp xui xẻo có nguy cơ gặp chuyện chẳng lành, vận hạn xui liên miên, làm chuyện gì cũng thất bại, dễ gặp tai nạn do bất cẩn vào 5 ngày tới.

Tuổi Tỵ

Đại nạn xui xẻo sắp ập đến với 3 con giáp trong 5 ngày tới (23-27/09) của cải hao tốn, sự nghiệp tụt dốc, tài lộc khó vào túi, kiếm 1 mất 10, khó kiểm soát chi tiêu, đầu tháng như đại gia, cuối tháng như ăn mày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Cũng thuộc top con giáp gặp đại hạn vào cuối năm 2022, Tỵ nên cẩn thận bởi cuối năm nay mình phải cục diện Xung Thái Tuế, vận trình lâm nguy. Sự nghiệp của Tỵ cuối năm nay không ổn định, dễ gặp xui xẻo, công việc có vài biến động.

Đường tài vận bất ổn, phải chi rất nhiều tiền bạc vào những việc không đáng. Hôn nhân khá nhiều mua thuẫn, Tỵ nên nhẫn nhịn trong thời gian này kẻo mối quan hệ trở nên căng thẳng. Tình hình sức khỏe của Tỵ vào 5 ngày tới (23-27/09) không được tốt, coi chừng nhập viện vì gan, thận. Đi đường nhớ thật cẩn thận, tuyệt đối không chơi trò liên quan đến sông nước, mạo hiểm.

Những việc tuổi Tỵ nên và không nên làm trong 5 ngày tới (23-27/09) không nên khởi nghiệp, đổi việc… để đổi vận, chủ động thay đổi, tìm kiếm duyên lành, tránh đi chơi xa, du lịch xa đặc biệt những khu vực sông hồ, ao, biển. 

Tuổi Thân

Đại nạn xui xẻo sắp ập đến với 3 con giáp trong 5 ngày tới (23-27/09) của cải hao tốn, sự nghiệp tụt dốc, tài lộc khó vào túi, kiếm 1 mất 10, khó kiểm soát chi tiêu, đầu tháng như đại gia, cuối tháng như ăn mày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

5 ngày tới (23-27/09) tuổi Thân đã gặp khó khăn về mọi mặt. Công việc của bạn vô cùng khó khăn, làm ăn, buôn bán gặp bất lợi, có dấu hiệu hao tài tốn của. Ngoài ra, bạn cũng phải đề phòng các vấn đề về trộm cắp tài sản, tiểu họa. Đặc biệt là những người làm kinh doanh sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Bạn đơn độc trong mọi việc, khó có thể nhờ anh em, bạn bè giúp đỡ. Vận trình của những người sinh năm Khỉ cũng không như ý, dễ bị hao tài, tốn của.

Gia đình không êm ấm, vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn liên quan đến công việc và tài chính. Sức khỏe của người tuổi Thân không được tốt lắm. Bạn phải cẩn thận khi đi xa, lái xe, làm công việc nguy hiểm. 

Tuổi Sửu

Đại nạn xui xẻo sắp ập đến với 3 con giáp trong 5 ngày tới (23-27/09) của cải hao tốn, sự nghiệp tụt dốc, tài lộc khó vào túi, kiếm 1 mất 10, khó kiểm soát chi tiêu, đầu tháng như đại gia, cuối tháng như ăn mày - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Vào 5 ngày tới (23-27/09), sự nghiệp của người tuổi Sửu có những bước phát triển nhất định song do phạm phải vận hạn xui xẻo nên chưa được như ý muốn. Theo tử vi, 5 ngày tới (23-27/09), con giáp này cần phải nỗ lực hết mình mới mong có được sự thăng quan tiến chức bởi Tuế Can lộ xuất Thương Quan tinh, bản mệnh có thể xung đột với cấp trên. 

Về tài lộc, tuổi Sửu có thể gặt hái được kha khá thành công song chớ dại mà thực hiện những việc có liên quan đến phi pháp. Tiền đó có đến cũng sẽ nhanh chóng rời đi mà thôi. 

Để tránh xa xui xẻo, tuổi Sửu không nên đi lại xa, tránh khu vực sông nước. Trong làm việc, nếu có thể nên lựa chọn đối tác không thuộc tuổi Tý, Tỵ, Tuất.

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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