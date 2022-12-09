Tuần mới từ ngày 12/12 đến 18/12, 3 con giáp đón Thần Tài đến, 3 con giáp may tăng vùn vụt, phát tài phát lộc, hốt được tiền của, cuối năm thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 09/12/2022 20:05

Top 3 con giáp dưới đây may tăng vùn vụt, phát tài phát lộc, hốt được tiền của, cuối năm thăng quan tiến chức trong tuần mới từ ngày 12/12 đến 18/12.

Tuổi Thân

Tử vi tuần mới từ ngày 12/12 đến 18/12, chính là thời gian vô cùng son đỏ cho người tuổi Thân. Đây chính là quãng thời gian song hỷ lâm môn giúp tuổi Thân vừa giàu tình lại nhiều tiền. Những người tuổi Thân đi đâu cũng được quý nhân phù trợ nên bạn làm gì cũng may mắn, thuận lợi, đánh đâu thắng đó kiếm được kha khá tiền bạc.

Tuần mới từ ngày 12/12 đến 18/12, 3 con giáp đón Thần Tài đến, 3 con giáp may tăng vùn vụt, phát tài phát lộc, hốt được tiền của, cuối năm thăng quan tiến chức - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vào ngày này tuổi Thân cũng có tình duyên khá viên mãn, đôi lứa có những khoảng thời gian rất lãng mạn, ngọt ngào. Bạn có thể nhận được những món quà bất ngờ khiến bạn vô cùng hạnh phúc. Tuy nhiên, bạn nên thận trọng với chứng đau xương khớp nhé.

Tuổi Mão

Con giáp tuổi Mão được dự báo vào tuần mới từ ngày 12/12 đến 18/12, trèo cao khó tránh, đào hoa nở rộ, đón gió không ngớt, vận may không ngừng, khát vọng về tiền bạc cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, không những thế họ dễ dàng trong công việc, thu nhập tốt và lĩnh vực kinh doanh cũng phong phú và thuận lợi. Bạn bè tuổi Mão không chỉ như vậy mà vận đào hoa của những người độc thân cũng nở rộ, xung quanh họ sẽ không ngừng có một loạt bạn khác giới tìm đến và sẽ rất may mắn khi gặp được người bạn đời lý tưởng của mình, vì vậy bạn nhé, phải nắm lấy cơ hội.

Tuần mới từ ngày 12/12 đến 18/12, 3 con giáp đón Thần Tài đến, 3 con giáp may tăng vùn vụt, phát tài phát lộc, hốt được tiền của, cuối năm thăng quan tiến chức - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đứng đầu trong danh sách những con giáp giàu khủng trong tuần mới, là tuổi Hợi, nhất là tuổi Quý Hợi. Tử vi dự báo rằng, tuần mới từ ngày 12/12 đến 18/12, cuộc sống và sự nghiệp của tuổi Hợi chuyển sang hướng mới tích cực hơn.

Tuần mới từ ngày 12/12 đến 18/12, 3 con giáp đón Thần Tài đến, 3 con giáp may tăng vùn vụt, phát tài phát lộc, hốt được tiền của, cuối năm thăng quan tiến chức - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Được Thần Tài phù trợ, tài lọc của con giáp này trở nên hanh thông, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Đặc biệt, tuần mới từ ngày 12/12 đến 18/12, các kế hoạch đầu tư của tuổi Hợi sẽ phát triển suôn sẻ, phất lên trông thấy.

Nếu đầu tư bất động sản trong năm, tuổi Hợi có thể thu về lợi nhuận cực lớn. Đây là một năm tài chính đồi dào của tuổi Hợi. Con giáp này có thể đạt được nhiều thành tựu vang dội, khiến người đời nể phục. Tất nhiên, không phải ai cũng có thể kiếm tiền dễ dàng. Những người tuổi Hợi sinh vào mùa thu đông, đặc biệt là mùa đông được dự báo là gặp nhiều may mắn nhất trong năm 2023.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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