Tuần mới tràn ngập hỷ sự của 12 con giáp: Tuổi Sửu tuổi hợi đón tài lộc

Một tuần nhìn chung là suôn sẻ vì nếu có khó khăn bản mệnh cũng tìm cách xử lý một cách phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể. Tiền bạc sẽ về túi của bạn vào ngày cuối tuần khi có Chính Tài nâng đỡ.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp sẽ có nhiều rắc rối nếu con giáp tuổi Tý không biết giữ mồm, giữ miệng trong tuần này đấy nhé. Do đó, dù trong việc gì bạn cũng cần phải cẩn trọng với lời nói của mình. Sự thẳng thắn của bạn có thể sẽ vô tình làm tổn thương người khác.

Tuần mới có nhiều niềm vui khi sự nhiệt tình, hứng khởi trong công việc của bạn sẽ luôn thường trực. Con giáp này được nhiều người yêu mến, giúp đỡ để vượt qua mọi khó khăn, bạn luôn cố gắng "dĩ hòa vi quý" trong mọi tình huống. Chuyện tình cảm của bạn cũng vô cùng suôn sẻ.

Thế nhưng cũng đừng chủ quan vì có dấu hiệu của Đại Hao khiến cho tiền vào túi bao nhiêu lại ra hết bấy nhiêu. Chủ yếu là do cách tiêu dùng, mua sắm thiếu khoa học của bạn mà thôi, mới có chút tiền mà bạn tưởng mình là đại gia, mua sắm không cần nhìn giá rồi.

Đường tài lộc đặc biệt thăng hoa vào thời điểm giữa tuần, tuy nhiên bạn cũng cần thận trọng vì có thể luôn xuất hiện tiểu nhân rình rập. Tuy nhiên tuần này bạn có vẻ phải chi tiêu khá nhiều, hãy luôn học cách dành ra một khoản nhỏ để chăm sóc và tiết kiệm cho bản thân.

Tuổi Dần

Tuần mới của con giáp tuổi Dần có vẻ mọi việc đã ổn thỏa, nằm trong tầm kiểm soát của mình. Thế nhưng lúc này đừng vội nghỉ ngơi, bạn cũng cần phải tận dụng khoảng thời gian này, đừng xao nhãng bởi những mục tiêu mới mà hãy tăng tốc để hoàn thành công việc còn đang dang dở.

Nửa tuần đầu là thời điểm khó khăn nhất đối với con giáp tuổi này khi Thiên Quan ngăn trở nhiều việc khó thành, thậm chí cả đối với mối quan hệ mà bạn từng tin tưởng nhưng lúc này họ cũng có thể quay lưng với bạn. Nhưng những ngày còn lại mọi việc đã có vẻ hanh thông, thuận lợi hơn.

Ngũ Quỷ Hung tinh xuất hiện, bản mệnh có làm gì cũng phải cân đối lại cuộc sống. Đừng vì thấy kiếm được chút tiền mà ham mê quá, trước hết cũng đừng quá mải mê theo đuổi mục tiêu mà quên mất dành thời gian cho gia đình và bản thân nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mẹo

Hãy xác định lại mục tiêu sự nghiệp của tuổi Mão, vì tuần này là một trong những thời điểm quan trọng nhất đối với bạn. Cũng đừng quên học hỏi thêm kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực của mình, vì chúng sẽ giúp bạn gặt hái nhiều thành quả không ngờ.

Giữa tuần là thời gian thuận lợi với mọi mặt cuộc sống của bản mệnh do đó bạn nên tận dụng cơ hội khi Chính Quan nâng đỡ cho bạn. Nếu việc gì cần làm thì tập trung vào khoảng thời gian này trong tuần bạn nhé.

Nhờ Thái Âm Cát tinh trợ mệnh nên mọi rắc rối về tình cảm cũng như công việc của bản mệnh sớm được hóa giải. Nhưng công việc có thể trở nên quá tải trong tuần này, đây cũng là lúc bạn nên cố gắng tập luyện thể thao để giúp bản thân có tinh thần vững chắc đối đầu với áp lực.

Tuổi Thìn

Khả năng sáng tạo của con giáp tuổi Thìn cũng được phát huy một cách mạnh mẽ. Vì thế, đừng quên sử dụng giấy bút để ghi chú lại những ý tưởng bất chợt xuất hiện nhé vì sau đó bạn sẽ không nhớ là mình đã nghĩ ra những thứ hay ho như thế nào đâu.

Đầu tuần là những ngày suôn sẻ của bản mệnh nhưng khó khăn sẽ kéo về vào ngày cuối tuần, lúc này bạn nên hạn chế việc tụ tập vì dễ vướng thị phi do Kiếp Tài gây hại. Dù bạn nghĩ rằng chuyện không có gì nhưng người ta đơm đặt nghe mọi thứ có vẻ hợp lý và chúng đều chống lại bạn.

Ảnh hưởng Dịch Mã nên bạn bị thôi thúc có những thay đổi, bạn có nhiều cảm hứng để trang hoàng lại căn nhà trong tuần lễ mới. Hãy bắt đầu từ việc suy xét xem nên giữ lại hoặc bỏ đi những đồ vật nào.

Tuổi Tỵ

Bạn đang dồn hết sức lực công việc, sự nghiệp và hứa hẹn sẽ có những bước tiến dài trong tương lai. Đừng nghi ngờ khả năng của bản thân,nỗ lực của bạn sẽ thu hút được nhiều người chú ý. Cơ hội có thể cũng sẽ đến ngay từ tuần này với một cuộc gọi phỏng vấn.

Các mối quan hệ xã giao chiếm nhiều thời gian của bạn. Chuyện tình yêu có những biến chuyển tích cực, bạn có thể sẽ phát triển tình cảm với người đã bên cạnh mình lâu dài, có thể cũng là đối tác kinh doanh. Tuần này, bạn cũng sẽ có nhiều thời gian bên cạnh gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Bạn nhận được nhiều tin vui trong tuần mới khi công việc suôn sẻ, bạn có một nhóm tuyệt vời với những thành viên có tinh thần hợp tác. Ngoài ra, bạn có cơ hội gặp được quý nhân phù trợ cho mình.

Chuyện tình cảm thời gian này cũng diễn ra theo chiều hướng tích cực, cả hai lạc quan và thoải mái khi trò chuyện với nhau. Người có gia đình thì tìm được tiếng nói chung với nửa còn lại. Bạn có những ngày tháng thuận lợi trong tuần mới, chỉ cần chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, ngủ đủ giấc và thường xuyên tập thể thao.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi lúc này được ghi nhận bởi sự chăm chỉ, cần mẫn trong công việc. Sớm thôi, bạn sẽ được tận hưởng thành quả lao động nhờ vào sự chăm chỉ của bản thân.

Bách Việt chủ đào hoa mang tới tin vui trong chuyện tình cảm vì thế bạn hãy từ từ đón nhận niềm vui sẽ đến với mình trong tuần này nhé. Những cặp vợ chồng hứa hẹn cũng sẽ nhận được tin vui bầu bí trong thời gian này.

Có nhiều điều kiện thuận lợi trong tuần này để con giáp tuổi Mùi cải thiện tình hình tài chính nhưng bên cạnh đó cũng không ít rắc rối kèm theo, vì thế dù có Thiên Quan mang lại những cảm giác tiêu cực vào đầu tuần thì bạn cũng đừng vì thế mà "bàn lùi", hãy tự tin tiến bước bạn nhé.

Tuổi Thân

Mọi việc tuần này diễn ra khá êm đềm nên con giáp tuổi Thân cảm thấy rất ung dung, an ổn. Thế nhưng lời khuyên cho bản mệnh lúc này là bạn vẫn phải hình dung rõ ràng mục tiêu của mình để khai thác đúng năng lực của bản thân.

Chính Ấn giúp tuổi Thân trở nên bay bổng hơn, bạn sẵn sàng cho những thử nghiệm mới, thế nên trong tuần dù có một số việc xảy ra không như ý nhưng bạn vẫn không quá quan tâm, thay vào đó bạn tập trung vào nhiệm vụ của mình để mong cuối tuần có kết quả khá hơn.

Người tuổi Thân ảnh hưởng bởi Thiên Cẩu Hung tinh nên cuộc sống có nhiều bộn bề nỗi lo trong tuần này, việc này ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bản mệnh. Ngoài ra, nên lưu ý rằng sự kiên định giúp bạn đạt nhiều thành tựu nhưng là điểm yếu khiến bạn trở nên thiếu linh hoạt khi thích ứng với thay đổi trong tình yêu đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi tuần mới 12 con giáp, con giáp tuổi Dậu sẽ chào đón tuần lễ mới với nguồn cảm hứng và năng lượng dồi dào. Do đó, nếu bạn đang có ý định muốn thay đổi khía cạnh nào trong cuộc sống thì đừng chần chờ nữa mà hãy bắt tay làm ngay.

Thực Thần xuất hiện vào cuối tuần quả là điều thực sự ý nghĩa đối với con giáp tuổi này khi mà bạn cảm thấy đang kiệt sức vì mệt mỏi thì tinh thần được "kéo lên" nhờ những cuộc vui với bạn bè, người thân. Thậm chí, bạn còn học hỏi được rất nhiều từ những người xung quanh mình về thái độ tích cực trong cuộc sống.

Nhờ sao Thiên Đức hối thúc mà người tuổi Dậu hứa hẹn sẽ có chút thành tựu trong tuần này. Đây là thời điểm thích hợp để bạn bắt tay vào biến các ý tưởng kinh doanh của mình thành hiện thực. Nếu đó là một lĩnh vực yêu cầu trình độ học vấn cao hơn, thì bạn nên chịu khó học hỏi nhiều hơn nhé.

Tuổi Tuất

Có nhiều việc bất như ý nhưng con giáp tuổi Tuất hãy bình tĩnh, bạn cũng nên bỏ ngoài tai những lời phê phán mà chỉ cần tập trung vào công việc của bạn. Chẳng bao lâu sau, bạn sẽ thu hút được những người có sức ảnh hưởng, giúp cho sự nghiệp của bạn bước lên một tầm cao mới.

Cuối tuần là thời gian nhiều trở ngại nhất đối với tuổi Tuất, nhất là khi bản mệnh phải đối mặt với Thương Quan, điều này có thể vì bạn đã quá chủ quan với một số điều kiện thuận lợi trong tuần và tin rằng mọi việc đang tốt dần lên mà quên mất các kế hoạch an toàn.

Lúc này bản mệnh cũng cần thận trọng hơn về chuyện tiền nong, nhất là với những ai mới tham gia đầu tư, bạn có biết mình đang "đu đỉnh" nên việc mất tiền là có thể lường trước được, nếu cần thì hãy "chốt lỗ" để hạn chế tối thiểu mất mát về tiền bạc.

Tuổi Hợi

Tuần này, công việc có dấu hiệu chững lại và bạn phải đối mặt với những cơn sóng cảm xúc vô cùng mãnh liệt. Có thể bạn sẽ phải buông bỏ một số mối quan hệ, một thói quen hay thậm chí là một niềm tin tiêu cực nào đó đang kìm hãm bạn.

Tuần mới hội tụ khá nhiều điều kiện thuận lợi khi có Chính Quan trợ lực, do đó bản mệnh có thể tự tin hành động, thực hiện các kế hoạch mà bạn đang ấp ủ từ trước. Đừng ngại khi được ai đó chỉ dẫn vì đó là cách bạn có thể hạn chế tối thiểu những sai sót có thể xảy ra.

Nhờ có Tử Vi cát tinh trợ lực nên đường tài lộc của bản mệnh lúc này hanh thông. Rất nhiều người tuổi Hợi làm ăn đầu tư, kinh doanh thành công, thậm chí bạn còn tìm thấy đối tác làm ăn uy tín, hứa hẹn cùng mang lại lợi nhuận đáng kể cho cả đôi bên trong việc hợp tác ở tương lai.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.