"Chúa lươn lẹo" gọi tên 3 con giáp này, miệng lưỡi không xương trăm đường lắt léo, bề ngoài nhìn hiền lành nhưng thực chất che giấu suy nghĩ sâu xa không ai đọc được

Tâm linh - Tử vi 12/06/2022 13:01

Trong 12 con giáp, 3 con giáp này được xem là có khả năng diễn xuất tốt nhất, bề ngoài họ vô cùng lương thiện, hiền lành nhưng trong lòng đôi khi lại khác.

Tuổi Sửu

 Phụ nữ tuổi Sửu kiệm lời, khá giữ khoảng cách với những người khác và luôn tỏ ra chăm chỉ, cần cù trong công việc. Những tưởng Sửu chỉ mưu cầu cuộc sống ấm êm, bình dị nhưng thực chất đây là con giáp cực kỳ tham vọng.

 

Vì muốn đổi đời, muốn thoát khỏi sự nghèo hèn Sửu có thể dùng trăm phương nghìn kế để “bẫy” một người đàn ông giàu có, bám víu vào họ để mong được hưởng trọn vinh hoa phú quý kia. Nếu đang yêu phụ nữ tuổi Sửu, đàn ông hãy cẩn thận kẻo bị lợi dụng đến mức lâm vào cảnh trắng tay.

Tuổi Ngọ

 Tuổi Ngọ ưa thích sự phiêu lưu, ham muốn khám phá những điều mới mẻ và luôn đủ nhạy bén để chớp lấy những cơ hội trời cho để tiến thân. Nhìn vẻ ngoài cứ tưởng Ngọ vô hại, giản đơn nhưng họ mưu mẹo, lươn lẹo hơn vẻ ngoài nhiều lần.

 

Vì sợ phải chịu trách nhiệm về những sai lầm của mình Ngọ sẵn sàng vu vạ cho người khác, vì muốn đua đòi cho bằng bạn bằng bè Ngọ cả gan làm mọi cách để có tiền, kể cả việc cặp kè với đàn ông có vợ. Lấy người phụ nữ tuổi này về làm vợ, nếu không đáp ứng được đời sống vật chất, tinh thần cho họ chồng hãy chuẩn bị tâm lý bị vợ cắm sừng.

'Chúa lươn lẹo' gọi tên 3 con giáp này, miệng lưỡi không xương trăm đường lắt léo, bề ngoài nhìn hiền lành nhưng thực chất che giấu suy nghĩ sâu xa không ai đọc được - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

 

Tuổi Dậu

 

Tử vi của những người tuổi Dậu luôn khiến người khác nhớ về sự trong sáng, lương thiện và có phần ngây ngô của mình sau lần đầu gặp gỡ. Thế nhưng, đâu ai ngoài Dậu biết rằng đấy chỉ là những gì họ cố tình diễn để khắc họa nên chân dung một người lương thiện trong khi nội tâm của họ lại vô cùng đáng sợ.

 

Vì lợi ích của mình Dậu sẵn sàng giẫm đạp lên quyền lợi của người khác, khi đã muốn điều gì họ sẽ bất chấp tất cả để đạt được mặc cho hậu quả có như thế nào chăng nữa. Thói ích kỷ, điêu ngoa của Dậu làm không ít người thương tổn, đớn đau, ngay cả gia đình họ cũng thế.

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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