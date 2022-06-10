Những người thuộc Cự Giải, Kim Ngưu, Bọ Cạp, sở hữu trái tim nồng nàn tình yêu. Trong quan hệ yêu đương, họ có thể làm mọi thứ vì người mình yêu.

Cự Giải

Cự Giải là chòm sao giàu tình cảm nhất. Nhắc đến Cự Giải là phải nhắc đến trái tim mong manh của họ. Trái tim của Cự Giải giống như pha lê, trong vắt, ít khuyết điểm nhưng lại mỏng manh, đôi khi chỉ cần một chút xáo trộn từ thế giới bên ngoài cũng có thể để lại những vết nứt trong lòng.

Họ là những người rất quan tâm đến cảm xúc của người khác, không muốn làm ai bị tổn thương. Cự Giải luôn mong rằng mình có thể có được một tình yêu tồn tại mãi mãi. Vì vậy, khi trái tim từ từ mở ra, tình yêu bất ngờ đến, trái tim mong manh ấy sẽ trở nên mạnh mẽ và dũng cảm hơn.

Cự Giải một khi đã yêu ai thì sẽ rất vững vàng, kiên định để ở bên, che chở và bảo vệ người ấy cả đời. Với họ, tình yêu không cần biết lý do nhưng chắc chắn rằng tình yêu là quan trọng nhất.

Kim Ngưu

Kim Ngưu cũng là những người giàu tình cảm không kém. Nói đến tình yêu của Kim Ngưu, đó là cả một quá trình dài, ấm lên từng chút một. Họ cần dành thời gian quý để khẳng định tình yêu, không phải những người dễ yêu đương rồi dễ chia tay.

Tình yêu của Kim Ngưu, từ không rõ lý do, tích lũy một chút, đến trọng và rất nghiêm túc. Với họ, tình yêu là rất đáng trân trọng. Một khi xác định được tình cảm của mình, họ không cần biết tình yêu đó xuất phát từ đâu, chỉ dành cả phần đời còn lại của mình để bảo vệ, che chở. Họ là những người không thích sự thay đổi nhưng sẵn sàng thay đổi vì người mình yêu, sẵn sàng cho mọi thứ.

Ảnh minh họa: Internet

Bọ Cạp

Nói đến tình yêu của Bọ Cạp, có lẽ phải nghĩ ngay đến từ “si tình”, thậm chí đôi khi hơi “khờ” vì yêu đương. Chòm sao đa tình này dù đã trải qua bao nhiêu lần đau khổ vẫn một lòng tin vào tình yêu, vẫn thể hiện những mặt chân thật nhất, tình cảm nhất của mình trong tình yêu. Trong thâm tâm của họ, yêu là không cần biết lý do và đã yêu là sẽ luôn hết lòng.

Đúng vậy, Bọ Cạp là chòm sao luôn hướng đến tình yêu đích thực, mong chờ thứ tình yêu không có hồi kết. Vì tình yêu, họ có thể không ngừng thay đổi bản thân, luôn suy nghĩ làm sao để có thể dành cho người ấy những điều tốt nhất.

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