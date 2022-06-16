Tuần mới - tầm cao mới (20/6-26/6): 3 con giáp được Ngọc Hoàng rót lộc vào tay, bước chân trái thấy núi vàng, bước chân phải thấy núi bạc, cuộc sống thăng hoa, đón nhiều cơ hội mới

Bước sang tuần mới, người tuổi Sửu cuối cùng cũng thoát khỏi gông cùm, sắp tới đây nhiều thứ đang dần được cải thiện bất ngờ. Bất kể làm việc gì, tuổi Sửu cũng tìm được cơ hội thay đổi cục diện. Tiền bạc dư giả, kinh doanh, đầu tư thu lời nhiều vô kể.

Đặc biệt, tuần từ 20/6-26/6, tuổi Sửu sẽ gặp nhiều may mắn hơn, mọi thứ vốn đang trì trệ cũng chuyển biến đáng kể, ngoài ra họ cũng tìm được quý nhân, sẵn sàng trao thêm cơ hội cho họ.

Người tuổi Sửu vốn chăm chỉ, siêng năng, không ngừng nỗ lực và cố gắng để thay đổi bản thân. Họ tin rằng, nếu hiện tại còn khó khăn là do thời chưa đến, đến một giai đoạn nhất định, những gì nỗ lực bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng.

Tuổi Sửu là những người thích hợp làm những công việc đòi hỏi có sự kiên trì, một khi thăng hoa thì sẽ gặt hái được thành quả rực rỡ. Con giáp này chỉ cần tập trung và nắm bắt cơ hội thì khả năng kiếm tiền ngày một lớn, vận may ngày một nhiều.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất thường là người rất nghiêm túc, tỉ mỉ. Họ sống giản dị, nói được, làm được. Khi thấy người khác gặp khó khăn, người tuổi này thường cố gắng giúp đỡ mà không nề hà, toan tính.

Người tuổi Tuất luôn giữ được suy nghĩ, tinh thần tích cực dù gặp khó khăn, trở ngại.

Ảnh minh họa

Từ tuần 20/6-26/6, người tuổi tuổi Tuất có tài lộc hanh thông, gặp nhiều chuyện vui. Người chưa có công việc cũng sẽ tìm được công việc phù hợp, bắt đầu làm việc ở môi trường mới.

Trong khi đó, những người có ý định chuyển việc cũng nhận được những lời mời phỏng vấn, thử việc với vị trí thích hợp. Người làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, doanh thu tăng gấp bội.

Nhờ suy nghĩ thấu đáo và những nỗ lực của chính mình, con giáp này đạt được những kết quả tốt trong công việc, phát tài, phát lộc nhanh chóng.

Tuổi Thìn

Người cầm tinh con giáp này trời sinh đã có số phú quý, luôn được quý nhân tương trợ, gặp phải bất kỳ trắc trở nào đến cuối cùng đều có thể giải quyết được. Hơn nữa, con giáp này có tính cách khá mạnh, lúc đối mặt với khó khăn không hề trốn chạy mà sẽ ưỡn ngực nghênh đón, cho nên với tuổi Thìn việc kiếm tiền còn dễ dàng hơn yêu đương nhiều.

Ảnh minh họa

Tử vi tuần mới dự đoán, vận mệnh của tuổi Thìn vô cùng vượng, tài lộc dồi dào, cuộc sống hạnh phúc rạng ngời như ánh mặt trời, thu nhập tăng cao. Nhờ vậy mà cuộc sống ngày một giàu sang, tương lai tươi sáng.

Đời này họ có thể thiếu tình yêu, rất khó tìm được một người hợp ý nhưng nếu một ngày nào đó gặp được người như vậy, họ sẽ không ngần ngại dùng tiền tài của mình để chứng minh cho đối phương biết cả đời này họ “sẽ chỉ yêu một mình cô ấy/anh ấy” mà thôi. Cho dù con giáp này có thiếu thốn tình cảm đến đâu cũng sẽ không bao giờ rơi vào tình trạng thiếu tiền bạc.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo