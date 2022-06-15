Thứ 7, chủ nhật (18, 19/6): Thần tài ngự trên két, tiền đè chóng mặt, 3 con giáp đại cát đại lợi, phú quý ngập nhà, phát tài cực lớn

Tâm linh - Tử vi 15/06/2022 13:38

Cùng xem những con giáp nhận được sự ưu ái của thần tài đó là những con giáp nào nhé!

Tuổi Sửu

Cuối tuần cho thấy, người tuổi Sửu có nhiều cơ hội gia tăng thu nhập cho mình vào 2 ngày thứ 7 và chủ nhật này. Có tài tinh che chở, con giáp này đón tín hiệu vượng tài đáng mừng. Những người làm công ăn lương có thể nhận được các khoản tiền thưởng, hoa hồng bên cạnh thu nhập chính nhờ sự chăm chỉ và nhạy bén của mình.

Trong khi đó, người theo nghiệp kinh doanh rất biết lựa thời cơ buôn bán nên tài vận tăng tiến. Trong khi đối thủ còn đang loay hoay thì con giáp này đã tìm ra đường đi nước bước phù hợp, tranh thủ được lợi thế dẫn đầu.

Thứ 7, chủ nhật (18, 19/6): Thần tài ngự trên két, tiền đè chóng mặt, 3 con giáp đại cát đại lợi, phú quý ngập nhà, phát tài cực lớn - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Hơn nữa, bạn lại có mối quan hệ tốt với khách hàng, đối tác làm ăn, giúp mọi sự suôn sẻ thuận lợi hơn. Việc hợp tác thông thuận cũng sẽ giúp bạn đỡ vất vả hơn, lợi nhuận thu về đều đặn.

Có thể nói, thời gian này người tuổi Sửu không cần lo nghĩ tới tiền bạc bởi hầu bao của bản mệnh lúc nào cũng rủng rỉnh tiền tiêu thoải mái.

Tuổi Tuất 

Người tuổi Tuất sẽ có những biến động rõ ràng về tài chính vào cuối tuần và mọi chuyện đều theo chiều hướng tốt đẹp.

Bạn sẽ gặp được cơ hội làm ăn, kinh doanh trong tầm tay, vì vậy đừng để lỡ. Một khi đã dám nghĩ, dám làm thì thành công đến là điều hiển nhiên. Một chút may mắn cộng thêm sự tinh tế quan sát sẽ giúp tuổi Tuất mang về nhiều tài lộc.

Thứ 7, chủ nhật (18, 19/6): Thần tài ngự trên két, tiền đè chóng mặt, 3 con giáp đại cát đại lợi, phú quý ngập nhà, phát tài cực lớn - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Nếu là người làm công ăn lương, tuổi Tuất sẽ đạt được những bước tiến mới trong sự nghiệp nhờ sự sáng tạo của bản thân. Sự nỗ lực của bạn được cấp trên ghi nhận, đồng nghiệp yêu mến. Tất nhiên, con đường tài lộc cũng nhờ thế mà rộng mở.

Tuổi Thân

Vận thế của người tuổi Thân thời gian gần đây rất tốt, cho dù làm bất cứ việc gì cũng đều suôn sẻ, cầu được ước thấy, đặc biệt tài vận vô cùng hanh thông. Nguồn thu chính và nguồn thu phụ của con giáp này đều có thêm những khoản thu không nhỏ.

Cuối tuần này, Tài Tinh soi chiếu nên các cơ hội phát tài liên tiếp rơi vào tay con giáp này. Công việc của người tuổi Thân hanh thông, thăng tiến không ngừng, việc kinh doanh hồng phát đem lại những khoản thu nhập không nhỏ.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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