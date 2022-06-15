Tuần 20/6-26/6: 2 chòm sao may mắn, tiền tài rủng rỉnh, tiền đồ rộng mở, tình duyên đỏ rực chỉ duy có 1 chòm sao lỡ mất duyên trời định, tiếc cũng không bao giờ lấy lại được

Tâm linh - Tử vi 15/06/2022 00:27

Cùng theo dõi xem 2 chòm sao may mắn đó là những chòm sao nào và chòm sao còn lại có rơi vào mình không nhé!

* 2 chòm sao may mắn

Cự Giải (22/6-22/7)

Vận trình của Cự Giải hôm nay tốt, đừng quá buồn khi xảy ra một số chuyện không như ý. Về phương diện tình cảm, bạn có thể bị lỡ nhân duyên tốt đẹp, tuy nhiên đừng quá tiếc nuối vì mọi chuyện đều có lý do, hãy hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Tuần 20/6-26/6: 2 chòm sao may mắn, tiền tài rủng rỉnh, tiền đồ rộng mở, tình duyên đỏ rực chỉ duy có 1 chòm sao lỡ mất duyên trời định, tiếc cũng không bao giờ lấy lại được - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Sự nghiệp tốt, tự mình giành lấy cơ hội, đừng mong lãnh đạo luôn nhớ kỹ về mình. Về tài lộc, vận trình ở mức trung bình, bạn thường được chiêu đãi, tiết kiệm khá nhiều tiền ăn uống.

Sức khỏe khá ổn, nhớ ăn nhiều rau củ quả, đừng lúc nào cũng kén ăn.

Thiên Bình (23/9-23/10)

Tuần tới, Thiên Bình sẽ có thể nhận được một khoản tiền lớn. Điều này khiến bạn có suy nghĩ muốn tự thưởng cho bản thân sau một thời gian dài vất vả nỗ lực.

Đây là điều nên làm tuy nhiên đừng vung tay quá trán nhé. Bạn cần tiết kiệm cho tương lai một chút, bởi sắp tới sẽ có nhiều khó khăn đến với bạn đấy.

Tuần 20/6-26/6: 2 chòm sao may mắn, tiền tài rủng rỉnh, tiền đồ rộng mở, tình duyên đỏ rực chỉ duy có 1 chòm sao lỡ mất duyên trời định, tiếc cũng không bao giờ lấy lại được - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Thiên Bình có thể đạt được mọi thứ như ý muốn, có một số kết quả bất ngờ ngoài mong đợi. Vận trình tài lộc hanh thông, tiền thưởng vẫn tương đối rủng rỉnh. Họ sẽ học được những điều mới trong công việc ngày hôm nay. Sức khỏe tốt.

* Chòm sao lỡ duyên

Ma Kết (22/12-19/1)

Ma Kết có vận may tốt trong tuần tới, bạn sẽ nhận thấy rằng bạn đã có nhiều tiến bộ trong giao tiếp với mọi người, khéo léo hơn trong việc nói và làm.

Tuần 20/6-26/6: 2 chòm sao may mắn, tiền tài rủng rỉnh, tiền đồ rộng mở, tình duyên đỏ rực chỉ duy có 1 chòm sao lỡ mất duyên trời định, tiếc cũng không bao giờ lấy lại được - Ảnh 3
Ảnh minh họa 

Công việc có chút khởi sắc, vận dụng được năng lực cá nhân, nơi công sở sẽ thấy có quý nhân phù trợ. Tài lộc tốt, về đầu tư và quản lý tài chính có thể có người giới thiệu dự án mới cho bạn, nếu có hứng thú thì nên tìm hiểu thêm.

Vận trình tình cảm không được tốt đẹp cho lắm, nhân duyên gặp trắc trở, không thuận lợi. Nếu không cẩn thận, mối quan hệ hiện tại của Ma Kết sẽ chấm dứt, lỡ mất duyên trời định vì những mâu thuẫn không đáng có.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   12 cung hoàng đạo top 3 cung hoàng đạo may mắn cung Ma Kết

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 1 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 43 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 33 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 33 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 15 giờ 58 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 33 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 33 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10