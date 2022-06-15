Tuần 20/6-26/6: 2 chòm sao may mắn, tiền tài rủng rỉnh, tiền đồ rộng mở, tình duyên đỏ rực chỉ duy có 1 chòm sao lỡ mất duyên trời định, tiếc cũng không bao giờ lấy lại được

Sự nghiệp tốt, tự mình giành lấy cơ hội, đừng mong lãnh đạo luôn nhớ kỹ về mình. Về tài lộc, vận trình ở mức trung bình, bạn thường được chiêu đãi, tiết kiệm khá nhiều tiền ăn uống.

Vận trình của Cự Giải hôm nay tốt, đừng quá buồn khi xảy ra một số chuyện không như ý. Về phương diện tình cảm, bạn có thể bị lỡ nhân duyên tốt đẹp, tuy nhiên đừng quá tiếc nuối vì mọi chuyện đều có lý do, hãy hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Sức khỏe khá ổn, nhớ ăn nhiều rau củ quả, đừng lúc nào cũng kén ăn.

Thiên Bình (23/9-23/10)

Tuần tới, Thiên Bình sẽ có thể nhận được một khoản tiền lớn. Điều này khiến bạn có suy nghĩ muốn tự thưởng cho bản thân sau một thời gian dài vất vả nỗ lực.

Đây là điều nên làm tuy nhiên đừng vung tay quá trán nhé. Bạn cần tiết kiệm cho tương lai một chút, bởi sắp tới sẽ có nhiều khó khăn đến với bạn đấy.

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Thiên Bình có thể đạt được mọi thứ như ý muốn, có một số kết quả bất ngờ ngoài mong đợi. Vận trình tài lộc hanh thông, tiền thưởng vẫn tương đối rủng rỉnh. Họ sẽ học được những điều mới trong công việc ngày hôm nay. Sức khỏe tốt.

* Chòm sao lỡ duyên

Ma Kết (22/12-19/1)

Ma Kết có vận may tốt trong tuần tới, bạn sẽ nhận thấy rằng bạn đã có nhiều tiến bộ trong giao tiếp với mọi người, khéo léo hơn trong việc nói và làm.

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Công việc có chút khởi sắc, vận dụng được năng lực cá nhân, nơi công sở sẽ thấy có quý nhân phù trợ. Tài lộc tốt, về đầu tư và quản lý tài chính có thể có người giới thiệu dự án mới cho bạn, nếu có hứng thú thì nên tìm hiểu thêm.

Vận trình tình cảm không được tốt đẹp cho lắm, nhân duyên gặp trắc trở, không thuận lợi. Nếu không cẩn thận, mối quan hệ hiện tại của Ma Kết sẽ chấm dứt, lỡ mất duyên trời định vì những mâu thuẫn không đáng có.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.