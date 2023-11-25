Tuần mới đến (27/11 - 3/12), 3 con giáp lên hương vùn vụt, tiền của và vận may thay nhau kéo về nhiều không đếm xuể

Tâm linh - Tử vi 25/11/2023 10:20

Dự đoán tuần mới đến, 3 con giáp này luôn trong tư thế ngẩng cao đầu. Dù là tiền bạc, sự nghiệp hay tình cảm đều rất suôn sẻ.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sớm mang trong mình bản lĩnh kiên cường, ý chí tuyệt vời hơn người. Họ có đầu óc linh hoạt, làm việc gì cũng rất chắc chắn, đối nhân xử thế cũng rất khéo léo. Chưa kể, tuổi Dậu rất giỏi ăn nói, vì thế nên quan hệ ngoại giao của họ rất tốt, quen biết vô cùng rộng rãi nên thỉnh thoảng cũng nhận được sự giúp đỡ của các quý nhân.

Dự đoán tuần mới đến, công việc của người tuổi Dậu vô cùng thuận lợi, vẹn toàn. Họ có biểu hiện rất xuất sắc trong công việc. Từ thời gian này, người cầm tinh con Gà cũng nhận được rất nhiều cơ hội giúp thăng tiến trong sự nghiệp.

Tuần mới đến (27/11 - 3/12), 3 con giáp lên hương vùn vụt, tiền của và vận may thay nhau kéo về nhiều không đếm xuể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là những người thông minh, hóm hỉnh và tài giỏi. Chính vì vậy mà học rất dễ thu phục lòng người. Bước sang tuần mới đến, các sao may mắn đã chiếu mệnh giúp con giáp này luôn gặp vận may. Vốn dĩ tuổi Tỵ luôn nỗ lực, chăm chỉ trong công việc. Nay có thêm chút may mắn giúp họ thu về nhiều lợi nhuận, làm việc gì cũng suôn sẻ.

Người tuổi Tỵ làm kinh doanh vốn được khách hàng yêu mến, nay lại được khách truyền tai nhau tìm đến đông hơn khiến công việc thu lợi gấp 2, 3 lần. Trong công việc thường ngày của tuổi Tỵ cũng có nhiều tiến triển thuận lợi. Tuổi Tỵ nhận được nhiều lời khen từ đồng nghiệp, sự kính trọng của lãnh đạo nên dễ thăng quan tiến chức.

Tuần mới đến (27/11 - 3/12), 3 con giáp lên hương vùn vụt, tiền của và vận may thay nhau kéo về nhiều không đếm xuể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người cầm tinh con Rồng luôn có số phận khác người. Họ là người rất xem trọng sự nghiệp, họ cũng rất có chí tiến thủ, trong công việc họ vô cùng chăm chỉ và có trách nhiệm. Dự đoán tuần mới đến, đường công danh sự nghiệp của Thìn phát triển vượt trội hơn bao giờ hết.

Họ nhận được nhiều cơ hội để khẳng định mình, rất dễ dàng được thăng chức tăng lương. Khi làm việc, người tuổi Thìn rất chuyên chú nên tháng này sự nghiệp của họ phát triển ổn định là điều đương nhiên. Chỉ cần kiên trì người tuổi Thìn sẽ đạt được những thành tựu ngoài mong đợi.

Tuần mới đến (27/11 - 3/12), 3 con giáp lên hương vùn vụt, tiền của và vận may thay nhau kéo về nhiều không đếm xuể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

Trong ngày 26, 27, 28, 29 tháng 9 âm lịch, 3 con giáp có vận đỏ rực rỡ, làm gì cũng vượng, tài lộc chảy vào túi ào ào như nước lũ

Trong ngày 26, 27, 28, 29 tháng 9 âm lịch, 3 con giáp có vận đỏ rực rỡ, làm gì cũng vượng, tài lộc chảy vào túi ào ào như nước lũ

3 con giáp này lại có nhiều cơ hội làm giàu hơn bao giờ hết trong ngày 26, 27, 28, 29 tháng 9 âm lịch.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tuần mới tử vi cuối tuần tử vi chủ nhật tử vi thứ 2 tu vi hang ngay tu vi 12 con giap con giap may man tử vi ngày mai tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Tâm sự Eva 53 phút trước
Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Dinh dưỡng 1 giờ 23 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Lý do khiến người mẹ chồng phải ngậm ngùi mang trả lại số vàng cưới đã ép con dâu đưa

Lý do khiến người mẹ chồng phải ngậm ngùi mang trả lại số vàng cưới đã ép con dâu đưa

Tâm sự gia đình 2 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn