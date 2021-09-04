Tuần mới (6/9-12/9), 3 con giáp VIÊN MÃN, kiếm được BỘI TIỀN, LỘC ùa vào nhà, tràn ngập HỶ SỰ

Người tuổi Mùi hiền lành, chịu khó, cố gắng không ngừng khi gặp khó khăn với mong muốn một cuộc sống đủ đầy về sau. Họ đều tự mình nỗ lực, tự lập và có nền tảng vững chắc cho gia đình và người thân.

Theo tử vi tuần mới cho thấy, dù trước có thăng trầm thế nào thì qua thời gian này, con giáp tuổi Mùi đều đầy bạc tiền và may mắn. Họ còn được quý nhân đưa đường dẫn lối, tìm ra hướng đi tươi sáng, bạc tiền cũng từ đó mà dồi dào thêm. Khổ tận cam lai, tuổi Mùi chỉ cần giữ tâm thế tốt nhất thì chuyện tốt ắt sẽ đến sớm thôi.

Sửu là con giáp tử tế, chân thành và chi tiêu cực kỳ khoa học - Ảnh: Internet

Sửu là con giáp tử tế, chân thành và chi tiêu cực kỳ khoa học. Nếu người khác sẵn tiền mà tiêu xài hoang phí thì con giáp này luôn biết điểm dừng, biết cách đầu tư khôn ngoan nên cuộc đời họ ngập trong bạc tiền.

Tuần mới đến sẽ mở ra trang mới cho con giáp này. Không chỉ có số dư trong tài khoản tăng nhanh đến chóng mắt, tiền tài phủ phê, Sửu còn có cơ hội thăng tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Từ đây, tuổi Sửu chỉ cần an nhàn hưởng phúc, ngồi chơi hốt bạc.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý vốn rất khéo léo, nhạy bén với vấn đề tiền bạc - Ảnh: Internet

Người tuổi Tý vốn rất khéo léo, nhạy bén với vấn đề tiền bạc. Họ luôn cố gắng kiếm tiền, biết cách quản lý tài chính và đầu tư thích hợp vì thế hậu vận càng ngày càng giàu có, đầy đủ. Bước sang tuần mới thì người tuổi Tý được cấp trên nâng đỡ, thần tài hỗ trợ cho nên ngày càng đạt nhiều thành công.

Sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, họ có cơ hội để phát triển tài năng, khẳng định vị thế của mình trong công việc. Không chỉ vậy, công danh của Tý sẽ đỏ như son, giúp con giáp này không chỉ thăng chức tăng lương mà còn dư dả để mua nhà, sắm xe, thoải mái tiêu pha.

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm