Tuần mới (26/9 - 2/10): Cơ hội thăng tiến đến gần, top 3 con giáp quyết tâm vượt khó, nhanh chóng trở thành tỷ phú, sắm vàng sắm đất liền tay không ngừng

Tâm linh - Tử vi 26/09/2022 05:00

Khi có được cơ hội thăng tiến, những con giáp này sẽ quyết tâm và cố gắng hết sức không mệt mỏi để đạt được những gì mình mong muốn.

Tuổi Mão

Người cầm tinh con mèo từ khi sinh ra đã có tố chất hơn người. Bên cạnh đó, con giáp này còn luôn mang tính cách mạnh mẽ và quyền uy; cho nên hầu như ai nhìn vào họ cũng nể sợ, thán phục.

Tuần mới (26/9 - 2/10): Cơ hội thăng tiến đến gần, top 3 con giáp quyết tâm vượt khó, nhanh chóng trở thành tỷ phú, sắm vàng sắm đất liền tay không ngừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi có được cơ hội thăng tiến, người tuổi Mão sẽ quyết tâm và cố gắng hết sức không mệt mỏi để đạt được những gì mình mong muốn. Con giáp này sẽ luôn là ứng cử viên sáng giá cho những vị trí như quản lý hoặc giám đốc.

Bởi bản mệnh bộc lộ năng lực lãnh đạo ngay từ khi còn nhỏ, dễ dàng phán đoán tốt mọi việc, khả năng lập kế hoạch và phân tích cũng xuất chúng hơn người. Do đó, từ những gì mà bản mệnh làm cho thấy họ chính là người có tham vọng, chí hướng, kiên cường và có thể giữ được tiền bạc.

Tuổi Thìn

Theo quan niệm từ xa xưa, loài rồng là biểu tượng của thịnh vượng, phát triển, may mắn. Những người tuổi Thìn vì vậy cũng giàu ý chí, quyết tâm vươn lên mạnh mẽ. Con giáp này thích chinh phục thử thách và đối mặt với những khó khăn, nguy hiểm.

Từ khi còn nhỏ người tuổi Thìn tỏ ra hiếu động, ham chơi, thích học hỏi, tìm tòi khá phá mọi thứ xung quanh. Tới khi lớn lên, cuộc sống dạy và rèn luyện cho họ ý chí, sự quyết tâm và lòng can đảm để chinh phục được mục tiêu, thử thách.

Tuần mới (26/9 - 2/10): Cơ hội thăng tiến đến gần, top 3 con giáp quyết tâm vượt khó, nhanh chóng trở thành tỷ phú, sắm vàng sắm đất liền tay không ngừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn không thích bó hẹp mình trong không gian nhỏ bé, chật chội. Ngược lại, họ thích vươn lên bầu trời cao, xanh, thỏa sức vẫy vùng và biến ước mơ của mình thành hiện thực.
Với khát vọng phát triển bản thân, người tuổi Thìn có thể “thiêu đốt” khó khăn, nguy hiểm trước mắt. Người tuổi này cũng bị ảnh hưởng sâu sắc bởi quyền lực, địa vị và cuộc sống xa xỉ.

Tuổi Sửu 

Tuần mới (26/9 - 2/10): Cơ hội thăng tiến đến gần, top 3 con giáp quyết tâm vượt khó, nhanh chóng trở thành tỷ phú, sắm vàng sắm đất liền tay không ngừng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Sửu siêng năng và là người kiên định với mục tiêu của mình. Ở độ tuổi còn rất trẻ họ đã có kế hoạch rõ ràng cho tương lai của mình và ở những độ tuổi còn rất trẻ họ đã có suy nghĩ khởi nghiệp. Sức chịu đựng áp lực giúp anh ấy vượt qua mọi trở ngại để đi đến cuối cùng, nghiêm túc, siêng năng và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Dù thiếu một chút nhanh nhạy và có là người đi chậm hơn nhưng với sự chăm chỉ của mình họ sẽ sớm đạt được thành tựu

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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