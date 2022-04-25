Tuần mới 25/4-1/5, chia buồn với các con giáp XUI XẺO bị VẬN ĐEN đeo bám chẳng tha

Tuổi Thân là con giáp xui xẻo tuần này nên mọi chuyện không suôn sẻ với bản mệnh ngay từ đầu tuần.

Đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp, nếu bạn luôn tìm cách phủ nhận lỗi sai và đổ lỗi cho người khác, bạn sẽ làm xấu hình ảnh của mình, bản thân bạn cũng không phát triển được.

Trong bất kì phương diện nào của cuộc sống, bạn cũng chớ nên quá ương bướng, cứng đầu cứng cổ không chịu nghe lời khuyên của người khác. Chỉ khi bạn biết rút kinh nghiệm từ lỗi sai của mình, mọi việc mới được khắc phục và tiến triển thuận lợi.

Phương diện tài lộc không có biến động quá đáng kể. Thời điểm này, chỉ có người làm nghề tự do mới có đồng ra đồng vào, còn nếu làm trên các lĩnh vực khác, bạn tốt nhất nên chi tiêu tiết kiệm, chớ hoang phí hoặc đầu tư mù quáng kẻo rơi vào cảnh trắng tay.

Bạch Hổ mang lại điềm báo bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình và những người thân yêu. Bạn cần chú ý rèn luyện thân thể, sinh hoạt điều độ, chớ nên thức khuya dậy sớm khiến cơ thể mệt mỏi, làm việc kém hiệu quả.

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp xui xẻo tuần này. Vì hung vận lớn nên phương diện công việc của Mùi có nhiều nỗi lo. Tuần này, bản mệnh khó có thể ung dung tự tại như thời gian trước.

Thay vào đó là thường xuyên tăng ca, ép tiến độ. Lúc cần thiết, Mùi nên nhờ đến sự trợ giúp của mọi người xung quanh. Bằng sức mạnh tập thể, Mùi có thể giải quyết mọi việc nhanh chóng và tiết kiệm được nhiều công sức hơn.

Tuần này vận trình tài lộc bấp bênh, có nhiều thiệt hại khiến Mùi chịu đả kích nặng nề. Bản mệnh dễ mất đồ đạc hoặc bị lừa đảo trong làm ăn. Đối với bất kỳ dự án đầu tư nào Mùi cũng phải xem xét thật kỹ. Đừng vì tham lam phút chốc mà trở nên mù quáng.

Do có sự xuất hiện của hung tinh Bạch Hổ, Mùi nên thận trọng với hung hiểm, tai nạn, sự cố, sức khỏe sa sút. Hãy đảm bảo an toàn cho mình trong khi làm việc, đi lại để tránh những xui rủi có thể bất ngờ xảy ra.

Tuổi Tuất

Để tránh hành xử nông nổi, khiến mọi việc thêm rắc rối trong tuần này, người tuổi Tuất không nên đặt những lời đàm tiếu của kẻ tiểu nhân ở trong lòng.

Bạn là người hiểu rõ nhất bản thân mình, nếu bạn luôn làm tốt nhiệm vụ được giao thì không có gì phải sợ hãi. Sự thật chắc chắn sẽ chứng minh được ai là người đúng, ai là kẻ sai.

Tài lộc không mấy dư dả, hơn nữa, để có thể kiếm được khoản tiền này, bạn sẽ phải dành khá nhiều thời gian và sức lực.

Đáng buồn, Đại Hao xuất hiện còn khiến cho túi tiền vốn đã không mấy dư dả của bạn càng nhanh chóng cạn kiệt hơn, bởi bạn thường chi tiêu quá nhiều vào những việc không cần thiết.

Nếu muốn giàu có, bản mệnh cần có cách chi tiêu hợp lý hơn, không nên kiếm được bao nhiêu đã tiêu sạch bấy nhiêu.

Phương diện tình cảm không có nhiều điểm sáng khi từ giữa tuần trở đi, xích mích liên tục xảy ra giữa bạn và người ấy. Khi quan hệ đôi bên ngày một xa cách, kẻ thứ ba sẽ rất dễ nhân cơ hội xuất hiện. Cả hai người đều cần quan tâm hơn đến nửa kia của mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!!