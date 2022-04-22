Các con giáp đi một bước là kiếm được một chỉ vàng, ngồi yên một chỗ chỉ có nghèo rớt mồng tơi

Tâm linh - Tử vi 22/04/2022 16:30

3 con giáp nếu ra ngoài giao tiếp, chịu khó phá vỡ vỏ bọc an toàn thì giàu có không ngờ. Vì thế đừng ù lì một chỗ nhé!

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần rất có chí tiến thủ, làm việc chăm chỉ từ những năm đầu bước ra đời, đến sau tuổi trung niên mới dần thấy thành quả, thuộc tuýp tài năng lớn muộn, cần phải trải qua rất nhiều thăng trầm mới có được cơ hội xây dựng cuộc sống giàu có sung túc. So với những con giáp khác, tuổi Dần là người thông minh, nhưng phải ra ngoài, tiếp xúc với thế giới thì sự nghiệp mới viên mãn thăng hoa, ngày càng giàu có. Ngoài ra, những người tuổi Dần chỉ cần không ngừng nhìn lại bản thân, thay đổi mỗi ngày thì sẽ cảm nhận được sự tiến bộ đều đặn, càng về sau sẽ càng tạo ra của cải, sự nghiệp thăng hoa, cuộc sống hậu vận còn hơn cả sự giàu có khiến ai cũng khao khát.

Tuổi Thìn

Sinh ra vốn đã mang thân phận cao quý, tài giỏi và có khả năng tạo dựng thành công cho riêng mình. Vì thế, nếu chỉ sống thu mình ở một phạm vi hạn hẹp nào đó, người tuổi Thìn khó mà phát huy được hết khả năng tiềm ẩn, thành công vì thế mà cũng có thể đến muộn hơn so với những người giao thiệp rộng bên ngoài.

Người cầm tinh con Rồng lại có tính cách hướng ngoại, càng đi ra ngoài giao thiệp rộng thì mạng lưới quan hệ ngoại giao càng hữu hảo, cơ hội tốt có người mang tới, lúc hoạn nạn có người giúp đỡ, há chẳng tốt hơn là giới hạn bản thân trong không gian nhỏ bé hay sao!

Các con giáp đi một bước là kiếm được một chỉ vàng, ngồi yên một chỗ chỉ có nghèo rớt mồng tơi - Ảnh 1
Theo lá số tử vi, vận tài lộc của đa phần người cầm tinh con Rồng đều khá thịnh vượng, ngay cả khi họ không kiếm được nhiều tiền thì cũng có quý nhân giúp đỡ, không bao giờ rơi vào cảnh túng thiếu.

 

Bởi thế cho nên, tương lai sắp tới tuổi Thìn cần phải ra ngoài nhiều hơn, nếu biết nắm bắt cơ hội thì tiền bạc rủng rỉnh trong túi, sự nghiệp phát triển không ngừng. Những người tuổi Thìn gặp nhiều may mắn ở khắp mọi nơi, sự nổi tiếng của họ không giới hạn bởi các vùng miền, và họ có thể tạo ra sự khác biệt ở bất cứ đâu.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi được trời ban bản tính hiền lành, dễ thương dễ chịu, đặc biệt có trí tuệ cảm xúc cao nên rất hòa đồng với người khác, quan hệ với mọi người xung quanh cũng ổn định, được quý nhân giúp đỡ trong công việc. So với những con giáp khác, tuổi Mùi là người có chí tiến thủ, thích đi đây đi đó, không để bản thân nhàn rỗi, và muốn tạo ra nhiều giá trị trong cuộc sống. Người tuổi Mùi tuy không quan tâm nhiều đến tiền bạc nhưng lại được hưởng của cải nhiều nhất, làm việc gì cũng được những người xung quanh chiếu cố. Càng về sau, tuổi Mùi sẽ kiếm được nhiều tiền, nếu chịu ra ngoài tạo dựng nhiều mối quan hệ thì sẽ thăng hoa hơn, viên mãn hơn.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. 

Các con giáp cẩn trọng TIỂU NHÂN HÃM HẠI trong vòng 3 tuần tới để tránh VẠ LÂY

Các con giáp cẩn trọng TIỂU NHÂN HÃM HẠI trong vòng 3 tuần tới để tránh VẠ LÂY

Những con giáp này cần khá cẩn trọng trong 3 tuần tới, tránh bị tiểu nhân hãm hại.

Xem thêm
Từ khóa:   Dự đoán tử vi 12 con giáp Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi 2022

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm