Các con giáp đi một bước là kiếm được một chỉ vàng, ngồi yên một chỗ chỉ có nghèo rớt mồng tơi

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần rất có chí tiến thủ, làm việc chăm chỉ từ những năm đầu bước ra đời, đến sau tuổi trung niên mới dần thấy thành quả, thuộc tuýp tài năng lớn muộn, cần phải trải qua rất nhiều thăng trầm mới có được cơ hội xây dựng cuộc sống giàu có sung túc. So với những con giáp khác, tuổi Dần là người thông minh, nhưng phải ra ngoài, tiếp xúc với thế giới thì sự nghiệp mới viên mãn thăng hoa, ngày càng giàu có. Ngoài ra, những người tuổi Dần chỉ cần không ngừng nhìn lại bản thân, thay đổi mỗi ngày thì sẽ cảm nhận được sự tiến bộ đều đặn, càng về sau sẽ càng tạo ra của cải, sự nghiệp thăng hoa, cuộc sống hậu vận còn hơn cả sự giàu có khiến ai cũng khao khát.

Tuổi Thìn

Sinh ra vốn đã mang thân phận cao quý, tài giỏi và có khả năng tạo dựng thành công cho riêng mình. Vì thế, nếu chỉ sống thu mình ở một phạm vi hạn hẹp nào đó, người tuổi Thìn khó mà phát huy được hết khả năng tiềm ẩn, thành công vì thế mà cũng có thể đến muộn hơn so với những người giao thiệp rộng bên ngoài.